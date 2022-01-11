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Вывод капитала из Казахстана начали финансовые группы | BaigeNews.kz 11 января, 12:04
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Вывод капитала из Казахстана начали финансовые группы

Промышленные финансовые группы начали выводить капитал из Казахстана, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.

"В связи с введением ЧП высок риск вывода капитала отдельно промышленных финансовых групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю Нацбанку совместно с Агентством по финмониторингу и регулированию финансовых рынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства их страны", - сказал Токаев, выступая на заседании Мажилиса.

#финансы
11 января, 12:04
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Дархан Нурумбетова Журналист

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