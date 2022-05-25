Выпускникам медиашколы РТРК "Казахстан" вручили сертификаты в "Қазмедиа орталығы"

В "Қазмедиа орталығы" состоялось вручение сертификатов первым выпускникам медиашколы для молодых телевизионщиков при АО "РТРК "Казахстан", передает BaigeNews.kz.

"Для медиасферы это большое событие. "РТРК "Казахстан" проделало хорошую работу, за семь месяцев подготовило специалистов, из которых отбирают самых лучших и берут на работу. Некоторые войдут в резерв, это очень хорошее начинание для молодежи. Мы будем использовать этот опыт и для других проектов и объектов медиасферы, внедрим его в других СМИ. Вы сами видите, что СМИ меняются каждый день, 20 лет назад интернет-портал не считался СМИ, а сейчас это уже традиционное средство массовой информации. Завтра вы будете развиваться, расти по карьере, поэтому я всех вас поздравляю, пусть благодаря вам развивается и растет наша медиасфера", - поздравил выпускников министр информации и общественного развития Аскар Умаров.

"Наша цель — поделиться накопленным опытом и знаниями, заложить традицию преемственности поколений. Поэтому работа РТРК "Казахстан" продолжит работу медиашколы для специалистов телевидения на постоянной основе. Корпорация "Казахстан" как крупнейшее СМИ страны готова поддержать молодых специалистов, которые только начинают свою карьеру", - отметила председатель правления Ляззат Танысбай.

Первая республиканская медиашкола в отечественном информационном пространстве, созданная при телерадиоканалах корпорации "Казахстан", заработала в ноябре 2021 года. В течение семи месяцев практические курсы на бесплатной основе проходили 30 студентов казахстанских вузов, изучающие журналистику, кино и телевидение, режиссуру.





Во время подведения первых итогов работы медиашколы и вручения сертификатов были объявлены имена участников, которые по результатам обучения смогут получить работу или попасть в кадровый резерв АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".