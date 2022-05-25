Вынесен приговор по делу о пожаре, уничтожившем десятки домов в Риддере

В Риддере вынесен приговор по делу о крупном пожаре, который уничтожил десятки жилых домов, передаёт BaigeNews.kz
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ЧП произошло 10 мая 2021 года. Огонь уничтожил 31 жилой дом, 37 хозяйственных построек, автомастерскую, шесть автомобилей; автомобильный прицеп, снегоход. Без крыши над головой остались 72 человека, среди них — 11 детей. Общая площадь лесного пожара составила 276,4 гектаров, материальный ущерб превысил 252 миллиона тенге.
Обвиняемым по делу проходил гражданин 1986 года рождения. Его судили по статьям УК РК 104 часть 2 (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и 204 часть 2 (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества), что относится к преступлениям небольшой тяжести, отметили в Риддерском городском суде ВКО.
"Согласно материалам дела гражданин К., выехав с семьёй на отдых, развёл огонь, который стал быстро распространяться. К. не смог самостоятельно потушить огонь, испугавшись, уехал с места преступления, что привело к особо крупному ущербу, причинению тяжкого вреда здоровью человека и смерти двух лиц", - сообщили в суде.
Суд учёл наличие на иждивении у подсудимого малолетнего ребенка, отсутствие отягчающих обстоятельств, положительную характеристику по месту жительства и работы, отсутствие судимостей, неосторожную форму вины. Обвиняемому назначено окончательное наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы.
Также суд рассмотрел 15 исков, по которым взыскан ущерб в общей сумме 125 378 367 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
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