Выделенные на реконструкцию водопровода 340 миллионов тенге украли в Павлодарской области

Лента новостей
В городе Аксу чиновник, а также директор и сотрудник ТОО "Дала" украли 340 миллионов тенге, выделенных на реконструкцию водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.
Сообщается, что руководитель отдела строительства Аксу Толеухан Муздыбаев, директор ТОО "Дала" Б. Рысбеков и специалист технадзора Ж. Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения. В результате государству причинили материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму в 340 миллионов тенге.
"Аксуским городским судом Муздыбаев приговорен к семи годам лишения свободы с внесением представления Президенту Республики Казахстан о лишении его государственной награды — медали "Ерең еңбегі үшін". Судебной коллегией по уголовным делам Павлодарского областного суда в отношении Рысбекова назначено наказания в виде девяти лет лишения свободы, в отношении Нуртазина — семи лет лишения свободы".
Hype news