Выделенные на реконструкцию водопровода 340 миллионов тенге украли в Павлодарской области

Фото: Артём Чурсинов

В городе Аксу чиновник, а также директор и сотрудник ТОО "Дала" украли 340 миллионов тенге, выделенных на реконструкцию водопровода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу.

Сообщается, что руководитель отдела строительства Аксу Толеухан Муздыбаев, директор ТОО "Дала" Б. Рысбеков и специалист технадзора Ж. Нуртазин подписали акты выполненных работ без их фактического выполнения. В результате государству причинили материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму в 340 миллионов тенге.