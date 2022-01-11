Выдадут квартиры всем семьям погибших от рук террористов военнослужащих и полицейских

Фото: акимат Нур-Султана

В настоящее время Союз строительной отрасли Республики Казахстан помогает в расчистке пострадавших объектов и восстановлении города Алматы

Всем семьям военнослужащих и полицейских, погибших при защите гражданского населения от террористических атак, выдадут квартиры. Об этом, как передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ", говорится в обращении Союза строительной отрасли РК.

"Союз строительной отрасли Республики Казахстан, осознавая социальную ответственность перед народом в столь непростой момент для каждого из нас, полностью поддерживает курс Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Общественный фонд "Народу Казахстана", созданный по инициативе Президента РК совместно с членами Союза, в лице строительных компаний Qazaq Stroy, Атрикс-Строй, Диал Строй, Exclusive Group, Kusto Home, Nest Story, Saba Group KZ, Sheber Gruop, Tau Development, Time Group Hayat Construction, выдаст квартиры всем семьям военнослужащих и полицейских, погибших при защите гражданского населения от террористических атак" — говорится в тексте обращения.

В настоящее время Союз помогает в расчистке пострадавших объектов и восстановлении города Алматы, мобилизовав необходимое количество специалистов и техники.