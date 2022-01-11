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Выдадут квартиры всем семьям погибших от рук террористов военнослужащих и полицейских | BaigeNews.kz 11 января, 00:41
3196
Фото: акимат Нур-Султана

Выдадут квартиры всем семьям погибших от рук террористов военнослужащих и полицейских

В настоящее время Союз строительной отрасли Республики Казахстан помогает в расчистке пострадавших объектов и восстановлении города Алматы

Всем семьям военнослужащих и полицейских, погибших при защите гражданского населения от террористических атак, выдадут квартиры. Об этом, как передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ", говорится в обращении Союза строительной отрасли РК.

"Союз строительной отрасли Республики Казахстан, осознавая социальную ответственность перед народом в столь непростой момент для каждого из нас, полностью поддерживает курс Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Общественный фонд "Народу Казахстана", созданный по инициативе Президента РК совместно с членами Союза, в лице строительных компаний Qazaq Stroy, Атрикс-Строй, Диал Строй, Exclusive Group, Kusto Home, Nest Story, Saba Group KZ, Sheber Gruop, Tau Development, Time Group Hayat Construction, выдаст квартиры всем семьям военнослужащих и полицейских, погибших при защите гражданского населения от террористических атак" — говорится в тексте обращения.

В настоящее время Союз помогает в расчистке пострадавших объектов и восстановлении города Алматы, мобилизовав необходимое количество специалистов и техники.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в Казахстане, призываем представителей отечественного бизнеса продолжать поддерживать инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева, проявив гражданскую солидарность и патриотизм!" — говорится в тексте обращения.

#квартиры #военные #полиция #режим ЧП #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #строительство
11 января, 00:41
3196
Журналист

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