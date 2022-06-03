"Вы скажете нет коррупции и непотизму" — Токаев обратился к казахстанцам перед референдумом
Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по случаю проведения референдума 5 июня, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства отметил, что на общенациональном референдуме наши граждане проголосуют по предложенным поправкам в Конституцию. По его словам, это ответственный момент, который определит, как будет развиваться наше государство, каким будет наше общество. И эти вопросы касаются всех, кому небезразлично будущее нашей страны.
"Начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы столкнулись с насущной необходимостью коренной трансформации модели государственного управления. Поэтому в мартовском послании я представил масштабную программу политической модернизации. Она нацелена на дальнейшую демократизацию страны, расширение участия граждан в управлении государством, повышение эффективности работы правительства. Её полноценная реализация окончательно закрепит переход Казахстана к президентской форме правления с сильным парламентом. Конституционная реформа комплексно усилит систему защиты прав и свобод человека. Будет обеспечена честная и открытая политическая конкуренция в стране", — сказал Токаев в эфире республиканских телеканалов.
Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона, пояснил президент.
"Все они в полной мере исходят из интересов граждан. По сути, мы кардинально обновляем основы нашей государственности и закладываем фундамент Второй Республики", — отметил он.
В истории нашей страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум, продолжил глава государства. И проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества.
Он отметил, что конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе, а все её положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан.
"Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент нового, справедливого Казахстана. Вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора", — подчеркнул президент.
Референдум, по его словам, станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность. Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны.
"Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплочённости нашего народа. В условиях беспрецедентной геостратегической неопределённости и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике", — сказал глава государства.
Он призвал казахстанцев "сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана".
"Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит — на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба Родины", — заключил президент.