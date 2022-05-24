"Вы не одни". Как в столичном центре "Үміт" помогают жертвам домашнего насилия

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Домашнее насилие по-прежнему остаётся актуальной проблемой как для Казахстана в целом, так и для Нур-Султана в частности. Для профилактики насилия в обществе акимат столицы создал Комиссию по делам женщин и семейно-демографической политике. Корреспондент BaigeNews.kz выяснила, как работает организация, поговорила с её участниками, а также узнала о работе кризисного центра "Үміт" и записала историю жертвы домашнего насилия, которой комиссия помогла.

Как работает комиссия по делам женщин

Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике является консультативно-совещательным органом при акимате Нур-Султана. Основными задачами комиссии являются:

взаимодействие с местными исполнительными органами и гражданским обществом по защите вопросов и интересов семьи;

реализация концепции семейно-гендерной политики;

участие в разработке концепций программ по социально-экономическим вопросам;

достижение равенства возможностей женщин и мужчин в различных сферах;

укрепление института семьи;

искоренение насилия в семье и на рабочем месте;

изучение проблем по повышению качества жизни;

рассмотрение предложений и обращений граждан.

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов. Она также вправе запрашивать и получать информацию, обращаться в исполнительные органы по нарушениям, вносить свои предложения по проектам актов акимата, затрагивающим интересы женщин и семейно-демографической политики.

Комиссию возглавляет заместитель акима города по социальным вопросам Берик Джакенов. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В состав комиссии входят 29 человек — это успешные женщины-предприниматели, депутаты маслихата, представители НПО, деятели культуры и образования, а также женщины, которые достигли успеха в той или иной профессии.

Комиссия разделена на три рабочие группы. Первая называется "Анализ посткризисных ситуаций в семье". Её участники посещают кризисные центры, встречаются с жертвами насилия, изучают их проблемы, помогают: с пропиской, устройством в детский сад, обеспечением продуктами, одеждой, трудоустройством.

Вторая рабочая группа называется "Семейные ценности", в ней большей частью комиссия делает упор на уклад и устой семьи. Третья рабочая группа — "Женское лидерство". Она занимается вопросами предпринимательской деятельности, изучает, как женщины проявляют себя в бизнесе, как они демонстрируют лидерские качества и так далее.

"Из всех мероприятий, которые мы посещаем, больше всего запомнилось, когда мы недавно ходили на ауызашар в кризисный центр, встретились с услугополучателями и в непринуждённой обстановке, спокойно за чашкой чая поговорили о женщинах, семье, детях, взаимоотношениях. И знаете, было очень приятно смотреть в глаза женщин, которые действительно не опустили руки после бытового насилия, а наоборот, готовы работать, трансформироваться. И благодаря успешной работе наших профессиональных психологов из рабочей группы "Женское лидерство" было радостно слышать, что они уже изменились, у них сформировалось совсем другое мировоззрение. Они говорят, что хотят быть примером для своего ребёнка — было приятно услышать это из уст наших женщин. Мы, конечно же, только за то, чтобы помочь нашим женщинам и по крайней мере, чтобы меньше было травмирующих ситуаций в их судьбе", — призналась секретарь комиссии Карлыгаш Саркенова.

Фото: пресс-служба комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Нур-Султана

Она напомнила, что на уровень насилия в обществе влияют несколько факторов. Прежде всего, социальная и трудовая неустроенность, утрата жизненных ориентиров и семейных ценностей, недостаточное взаимодействие госорганов, ослабление института семьи, проблемы алкоголизма, наркомании и другие. Члены комиссии стараются системно и комплексно решать проблемные вопросы и говорить о них. Если нужно, комиссия выезжает на места, тесно сотрудничает с полицией, в каждом индивидуальном порядке узнаёт о той или иной семье, которая оказалась в трудной жизненной ситуации.

Карлыгаш Саркенова добавила, что комиссия участвует в рассмотрении проекта поправок в законодательство по вопросам укрепления института семьи. Рассматриваемые комиссией законопроекты как раз направлены на вывод семьи из трудной жизненной ситуации и недопущение вхождения её в зону риска.

"Для противодействия насилию акимат Нур-Султана совместно с органами внутренних дел, НПО принимает комплексные меры по профилактике бытового насилия. Осуществляют деятельность 70 инспекторов по защите женщин от насилия. Инспекторы и личный состав полицейской службы постоянно проводят мероприятия, направленные на пресечение и предупреждение фактов насилия, а также постоянно ведётся информационная, образовательная, праворазъяснительная и воспитательная работа с населением. В центре "Шанс" оказывается бесплатная психологическая помощь трудным подросткам и их семьям. Имеется консультативный пункт оказания помощи нуждающимся лицам при медицинском центре психического здоровья. В кризисном центре "Үміт" принимаются постоянно женщины, им оказывают социальную помощь, горячая линия работает круглосуточно. Центр "Жанұя" также оказывает психологическую помощь, за консультацией по воспитанию детей и различными мероприятиями сюда могут обращаться граждане", — отметила секретарь.

Работа не останавливается ни на день

Гульмира Шрахметова — старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия управления местной полицейской службы ДП Нур-Султана. Она рассказала, что у комиссии есть чёткий план работы по всем направлениям. Но, в первую очередь, помощь оказывают женщинам, которые оказались жертвами бытового насилия. К этой работе комиссия подключает все госорганы согласно алгоритму межведомственного реагирования. Туда входят управление общественного здравоохранения, управление образования, полиция, местные исполнительные органы и неправительственные организации.

"Наша основная цель — привитие, пропаганда семейных ценностей в обществе. Люди получают первые уроки социализации в своей семье, поэтому очень важно проводить информационную работу в детских садах, школах, колледжах, университетах, трудовых коллективах, учреждениях, организациях и так далее. Чем лучше люди информированы о бытовом насилии, тем больше они будут проявлять нетерпимость к правонарушениям, в том числе в семейно-бытовой сфере. И хотя комиссия собирается раз в месяц, это не значит, что и работаем мы тоже только один день. Нет, работа проводится ежедневно, можно сказать ежечасно, потому что на любой факт обращения мы реагируем моментально и сообща помогаем в той или иной ситуации", — объяснила Гульмира Шрахметова.

Комиссия, по её словам, регулярно проводит в столичных школах встречи, собрания, беседы, причём с родителями и детьми по отдельности. Для сотрудников полиции, которые работают с бытовым насилием, члены комиссии проводят семинары, тренинги как обучающие, так и реакционного характера.

"В кризисный центр "Үміт" в основном обращаются женщины, приехавшие из других регионов Казахстана. Недавно был случай: из Караганды в два часа ночи приехала женщина с тремя детьми и сказала, что ей некуда идти и она — жертва бытового насилия. Естественно, мы её разместили в кризисном центре, она сейчас там живёт", — отметила Гульмира Шрахметова.

Фото из личного архива Гульмиры Шрахметовой

Как кризисный центр "Үміт" поддерживает жертв насилия

Кризисный центр "Үміт" открылся 1 ноября 2013 года на основании постановления акимата Нур-Султана. Он рассчитан на 50 койко-мест и принимает жертв бытового насилия в возрасте от 18 до 58 лет, в том числе их несовершеннолетних детей. Женщины обращаются в центр как по собственной инициативе, так и по направлению органов образования, здравоохранения, внутренних дел.

Основная цель центра — оказание специальных социальных услуг по восьми направлениям:

социально-бытовые услуги. В центре — четырёхразовое питание со сбалансированным рационом — так называемый "стол №15″. Это питание направлено на восстановление организма после перенесённой болезни или операции, адаптацию к режиму, привычному для здорового человека. В центре проверяют качество продуктов, их хранение и выдачу;

социально-психологические услуги. Психологи центра с начала года провели 339 консультаций (со взрослыми — 130, с детьми — 209). Кроме того, специалисты провели семь тренингов;

социально-педагогические услуги. Воспитатели центра провели один открытый урок, два совместных тренинга с психологом, одно спортивное мероприятие, один конкурс по рисованию;

социально-правовые услуги. Юристы центра с начала года оказали 32 правовые услуги, из них: консультация по алиментным обязательствам — 15, по бракоразводному процессу — 10, оформление регистрации по месту жительства — 3, оформление удостоверения личности — 2, оформление свидетельства о рождении — 2;

социально-медицинские услуги. Медицинский персонал оказал 185 услуг: доврачебная медицинская помощь оказана 125 людям, госпитализировали троих людей, 19 людям вызывали скорую медицинскую помощь, оказали врачебную помощь 27 услугополучателям, провели 11 бесед по профилактическим мероприятиям и ведению здорового образа жизни;

социально-экономические услуги. С начала года специалисты центра оказали более шести услуг. Например, одна из женщин приобрела квартиру по программе "5-10-20″; ещё одна — оформила квартиру через ипотечный займ в "Отбасы банке"; две женщины прошли курсы швеи; одна женщина прошла обследование в ЛОР-центре "Сезім"; одной женщине оплатили штраф за просроченное удостоверение. Сотрудники центра находили спонсоров и волонтёров, которые снабжали проживающих в центре одеждой и обувью. Также они получали подарки ко всем праздникам. Например, мечеть "Хазрет-Султан" передавала социальные пакеты;

социально-трудовые услуги. На уроках трудотерапии с начала года провели 111 мероприятий — плетение из бус, цветы из пряжи, модульное оригами из бумаги, цветы из салфеток;

социально-культурные услуги. В центре провели 14 культурно-досуговых мероприятий, из них 10 культурно-массовых мероприятий, посещение кинотеатра — 2, посещение секции спорта — 2.

Кроме того, социальные работники центра в 2022 году дали 220 консультаций, по горячей линии на телефон доверия 49-78-89 поступило 102 звонка от лиц, подвергшихся насилию в семье. Помимо телефона, с центром можно связаться по электронной почте (е-mail: centr_07_2013@mail.ru ).

Молодёжь не будет терпеть насилие

Гульмира Шрахметова также рассказала о нескольких случаях, когда комиссия помогла жертвам домашнего насилия. Например, однажды старшему инспектору на личный телефон позвонила женщина и рассказала, что муж выгнал её с двумя детьми на улицу, а домой она возвращаться боится. Ситуация осложнялась тем, что женщина отказывалась писать заявление в полицию. Члены комиссии нашли для жертвы насилия и её детей съёмную квартиру, где они жили два дня. С женщиной поработали психологи и через два дня она вернулась домой.

"Инцидент между супругами был исчерпан. После этого мужчина тоже ходил к психологу. Это вообще довольно редкий случай, когда мужчина идёт к психологу, хочет сохранить семью и разобраться в своих внутренних проблемах. К сожалению, бывают и попытки суицида - многодетная мама хотела совершить самоубийство. Как только сообщение получили, вместе с членами комиссии поехали на этот адрес, оказали психологическую помощь, а после и социальную. С этой женщиной мы до сих пор в контакте, созваниваемся, узнаём, как у неё обстоят дела. И таких примеров очень много", — поделилась старший инспектор.

"Сравним девушку 20 лет и женщину 40-50 лет. Женщина 40 и более лет, скорее всего, будет терпеть насилие во многих случаях, а девушка 20 лет менее терпима. Да, есть, к сожалению, случаи, когда девушки терпят и живут с агрессором дальше. Но на практике я вижу, что молодёжь менее терпима к насилию. Я помню, как ко мне обратилась студентка Евразийского национального университета. Ей был 21 год, она полгода назад вышла замуж и сказала, что за это время решила развестись. Причиной она назвала ограничение мужем её свободы, он не избивал, не устраивал скандалов, но от и до контролировал жену: куда она ходит, зачем, с кем. Мне такое отношение не нужно, я хочу развестись — так она сказала мне. Я с ней поговорила, оказала консультацию, она сделала для себя выводы. И в итоге она всё-таки расторгла брак", — добавила Гульмира Шрахметова.

Перестать быть жертвой: история N

Работая с населением, она заметила, что у людей повышается правовая грамотность и правосознание. Благодаря развитию социальных сетей и их быстрой реакции на события, у людей развивается нулевая терпимость к правонарушениям. Бытовое насилие было всегда, подчёркивает старший инспектор, но именно сейчас выявляемости стало больше, потому что сейчас молодёжь не терпит насилие.

Корреспондент связалась с женщиной, которой помогла комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике в лице Гульмиры Шрахметовой. Героиня пожелала остаться неизвестной, и рассказала свою историю анонимно. Бывший муж не оставлял её в покое, она узнала о кризисном центре "Үміт". Туда женщина пришла с тремя детьми, один из которых грудной. Там она познакомилась с Гульмирой Шрахметовой и капитаном полиции управления полиции района "Сарыарка" Даной Тайгожиной. Так как в центре можно было находиться только полгода, героиня сняла квартиру и вышла на работу. Гульмира Шрахметова и Дана звонили ей каждый день, особенно вечером, чтобы узнать, дошла ли она до дома с работы.

Женщина за восемь месяцев сменила четыре или пять съёмных квартир, так как мужчина продолжал её преследовать и узнавал обо всех её передвижениях. Дело в том, что ей приходилось снимать квартиры недалеко от работы, и в этом же квадрате находить школу и детский сад для своих детей. Несмотря на такую ситуацию, героиня нашла в себе силы, смогла купить квартиру и намерена двигаться дальше.

"Я одно поняла: когда человек пытается изменить свою жизнь, то все люди начинают содействовать ему. У меня был просто крик души, мне надо было растить детей, нужна была нормальная жизнь, чтобы не потерять себя. Я знаю, что такое жить во времянке, что такое неустроенный быт — всё это страшно бьет по психике и самооценке. Я вырывалась, не хотела в этом болоте оставаться. И я рада, что смогла сохранить в себе человеческие качества, не сломаться. Наверное, люди, которые мне помогали, видели во мне стремление к большему. Они не относились ко мне с посылом, что это их работа, нет, там было что-то другое, они с душой работали. Я им за это очень благодарна. А Гульмира Шрахметова мне помогла ещё тем, что говорила мне: важно себя полюбить и начать ценить", — призналась героиня.

По её словам, в кризисном центре делали всё, чтобы обезопасить от бывшего мужа. С одной стороны её постоянно поддерживала Гульмира Шрахметова, а с другой — Дана Тайгожина. Героиня подчёркивает: центр "Үміт" возглавляет "строгий человек" (речь идёт о директоре центра Галихане Куканбаеве — прим.ред.), но он видел, как много она делает каждый день: работает, находит подработку, ухаживает за детьми. И тоже стремился ей помочь.

"Соцработник Светлана Жолдасова говорила мне с утра: идите в "Отбасы банк", соберите справки, встаньте в очередь. Она всё время меня подталкивала, несмотря на то, что у меня просто руки опускались. Но её требования, иногда очень строгие, мне помогли. А со временем я поняла, что она не была со мной строгой, а искренне переживала за меня. Когда я купила квартиру, я поблагодарила Светлану за то, что она когда-то заставила сделать первые шаги. И знаете, все люди, о которых я говорила раньше, вкладывались в меня даже больше, чем даже я сама. И когда я спрашивала, почему, они говорили, что видели мое стремление изменить свою жизнь и поэтому хотели помочь мне в этом. Они пытались сделать даже больше, чем было в их силах. Я их узнала не как сотрудников полиции, директора центра или соцработников, а именно как людей с большой душой", — объяснила женщина.

Она добавила, что женщинам, переживающим домашнее насилие, очень важно найти в себе силы выйти из состояния жертвы. Героиня уверена, что это состояние пагубно влияет не только на саму жертву насилия, но и на её детей и близких.