В здании взорвавшейся аптеки хранилось две тонны перекиси водорода – ДЧС Шымкента

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В здании шымкентской аптеки, где сегодня произошёл взрыв, хранилась перекись водорода. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник ДЧС Шымкента Мадияр Жаксыбаев, передаёт BaigeNews.kz

Он отметил, что версия со взрывом газового баллона не рассматривается, потому что в здании его не было.

"Со слов хозяина, якобы там находилась перекись водорода. Как он пояснил, с перекисью водорода готовились препараты фурацилин и глюкоза", − сказал глава ДЧС.

Он добавил, что перекись хранилась в 12-литровых ёмкостях. Общий объём вещества составил две тонны.

Также стало известно, что в момент взрыва в аптеке никого не было, так как сегодня выходной день и сотрудники на работу не выходили.

По информации Мадияра Жаксыбаева, пожар был полностью ликвидирован в 13:56. Сейчас оперативно-спасательный отряд и кинологические службы проводят разбор конструкций с привлечением КамАЗов и погрузчиков.

Что касается пострадавших, то данные о них до сих пор отсутствуют.

"В данный момент по числу пострадавших я не могу дать полную информацию, потому что идёт сбор информации и проводятся следственные мероприятия", − сказал Жаксыбаев.

Напомним, взрыв в шымкентской аптеке произошёл сегодня ближе к полудню. По предварительным данным, причиной стало газовое скопление. В результате взрыва погиб сторож перинатального центра, здание которого находится поблизости.



От взрывной волны также пострадал пятиэтажный жилой дом. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже. Видео можно посмотреть здесь.

Из перинатального центра эвакуировано более 100 пациенток и младенцев.

По факту взрыва начато досудебное расследование.