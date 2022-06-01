Введут ли в Казахстане культуру отмены, рассказал Абаев

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Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев в кулуарах правительства ответил на вопрос, будут ли вводить в Казахстане культуру отмены за нелицеприятные поступки артистов, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты спросили, планирует ли Минкульт вносить артистов, которые позволяют себе выступать нетрезвыми, в список нежелательных — то есть, запретить им выступать на мероприятиях и вообще ввести культуру отмены. С таким вопросом к министру обратились после скандала на концерте группы "Ирина Кайратовна" и рэпера Shiza — одной из причин неподобающего поведения артистов называли алкогольное опьянение.