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Введут ли в Казахстане культуру отмены, рассказал Абаев | BaigeNews.kz 1 июня, 12:33
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Фото: pixabay.com

Введут ли в Казахстане культуру отмены, рассказал Абаев

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев в кулуарах правительства ответил на вопрос, будут ли вводить в Казахстане культуру отмены за нелицеприятные поступки артистов, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты спросили, планирует ли Минкульт вносить артистов, которые позволяют себе выступать нетрезвыми, в список нежелательных — то есть, запретить им выступать на мероприятиях и вообще ввести культуру отмены. С таким вопросом к министру обратились после скандала на концерте группы "Ирина Кайратовна" и рэпера Shiza — одной из причин неподобающего поведения артистов называли алкогольное опьянение.

"Нет. Все вопросы, которые вы задаёте (о наказании — прим.авт.), обсуждаются. Примем меры — сообщим. Культуру отмены делает не государство, а народ и общество. Если вы слушаете, если вы ходите на концерты, просмотры делаете, лайки ставите, а потом спрашиваете, почему так происходит. Культуру отмены делает общество: это вы должны перестать ходить на концерты, перестать слушать", — объяснил Даурен Абаев.

#Министерство культуры и спорта #комментарии #Дәурен Абаев #скандал #концерт
1 июня, 12:33
1609
Дархан Нурумбетова Журналист

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