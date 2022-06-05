Вторая жизнь ваших вещей. Как в Нур-Султане прошла первая "Дармарка"
В Нур-Султане прошла первая "Дармарка" - проект, призванный рассказать жителям столицы об осознанном потреблении и пользе вторичного производства, передаёт BaigeNews.kz.
Все пришедшие могли обменять на "Дармарке" свою одежду, посуду, книги, игрушки, сувениры, отдать старое постельное белье, вещи, корм в приюты для животных и мусор на переработку. Также для участников провели мастер-классы по раздельному сбору отходов, эко-квесты и познакомили с местными экологичными компаниями.
К примеру, Айнур Сейсенова представляет Zero Waste - эко-магазин, где на разлив можно приобрести бытовую химию, а также эко-средства отечественных производителей.
Особенностью "Дармарки" стало участие стилиста, который помогал покупателям подобрать себе новые образы и рассказывал о вреде fast-моды.
"Перестроить свой образ жизни на eco-friendly на самом деле не так сложно, как кажется", - утверждает экоблогер и экотренер Марьям Касымова. По её словам, достаточно заменить полиэтиленовые пакеты на тканевые эко-сумки, экономить воду и электроэнергию, а также сдавать отходы на переработку. Правда и здесь существуют свои правила. На вторичное производство, как оказалось, идёт далеко не всё стекло и пластик, а лишь отдельные виды.
"Вторсырье должно быть чистым, без каких-либо остатков. Картон и бумага должны быть без скрепок, скотча, клея. У нас принимается прозрачное стекло, прозрачно-коричневое, прозрачное светло-зеленое", - рассказала консультант по устойчивому развитию Жанат Кульжанова.
Отметим, что в Казахстане хоть и медленно, но растёт число перерабатывающих предприятий. Сейчас насчитывается 22 компании. Да и людей, которым интересны проблемы экологии, становится больше. Организаторы обещают проводить ярмарки в таком формате как можно чаще, чтобы число эко-ориентированных с каждым годом росло.