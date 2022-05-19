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Встреча по разъяснению поправок в Конституцию РК прошла в столице с участием молодёжи | BaigeNews.kz 19 мая, 19:30
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Фото: акимата столицы

Встреча по разъяснению поправок в Конституцию РК прошла в столице с участием молодёжи

В столичном Astana IT University прошла встреча членов республиканского штаба общественной поддержки по разъяснению конституционных реформ с представителями молодёжных объединений города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимат Нур-Султана.

Участниками встречи стали координатор проекта республиканского волонтёрского фронт-офиса Айбек Досымбетов, менеджер по работе с госорганами Ассоциации экологических организаций Казахстана Алишер Кумаргалиев, исполнительный директор Альянса студентов Казахстана Азат Тенгебаев и другие.
"Молодёжи нужны перемены и демократия. Нам нужны равные возможности для реализации своих мечтаний и потенциала. Мы — другое поколение и живём в независимой стране, понимаем, что такое свобода. Сегодня нам необходимы равные возможности для реализации своих мечтаний и потенциала. Напомним, президент в своём Послании народу Казахстана поставил задачу сформировать новый конституционный баланс. Обновление и модернизация политической системы страны оказывает всестороннее влияние на жизнь общества и страны, и построение Нового Казахстана требуют новых подходов. Поэтому я призываю всех, особенно молодёжь, 5 июня пойти на референдум", — сказал Азат Тенгебаев.
Участники встречи говорили о роли Конституции в развитии страны и отметили важное значение конституционной реформы в построении Нового Казахстана.

Республиканский референдум по поправкам в Конституцию Казахстана пройдёт 5 июня. В день его проведения в стране заработают 10 013 избирательных участков. Всего в референдуме смогут участвовать более 11 миллионов казахстанцев.
#Конституция #молодежь #законотворчество
19 мая, 19:30
2281
Журналист

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