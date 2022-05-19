Встреча по разъяснению поправок в Конституцию РК прошла в столице с участием молодёжи

Лента новостей
"Молодёжи нужны перемены и демократия. Нам нужны равные возможности для реализации своих мечтаний и потенциала. Мы — другое поколение и живём в независимой стране, понимаем, что такое свобода. Сегодня нам необходимы равные возможности для реализации своих мечтаний и потенциала. Напомним, президент в своём Послании народу Казахстана поставил задачу сформировать новый конституционный баланс. Обновление и модернизация политической системы страны оказывает всестороннее влияние на жизнь общества и страны, и построение Нового Казахстана требуют новых подходов. Поэтому я призываю всех, особенно молодёжь, 5 июня пойти на референдум", — сказал Азат Тенгебаев.Участники встречи говорили о роли Конституции в развитии страны и отметили важное значение конституционной реформы в построении Нового Казахстана.
Hype news