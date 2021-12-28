Фонд "Халык" передал тысячу тонн продуктов казахстанским семьям

Фото: Благотворительный Фонд "Халык"

Благотворительный Фонд "Халык" подвел итоги декабрьской акции "Ел тірегі — ЕЛБАСЫ". Он предоставил нуждающимся семьям по всему Казахстану 20 тысяч продуктовых корзин или один миллион килограммов продуктов на 520 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Акция "Ел тірегі — ЕЛБАСЫ" проходит с 2020 года и уже приобрела народную известность. В декабре по всей Республике Казахстан прошла очередная волна акции Фонда "Халык", более одной тысячи волонтеров помогали с доставкой наборов получателям. Каждая семья, оказавшаяся в трудном материальном положении, получила продуктовые наборы весом 50 килограммов, в которые вошли рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и новогодний набор конфет.

Продуктовая помощь от Фонда оказывалась семьям на системной основе —люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогли ощутить постоянную поддержку.

"БФ "Халык" реализовал поистине масштабную благотворительную акцию. Очень нужная и актуальная инициатива Фонда, благодаря которой необходимая помощь была оказана малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям, в которых есть дети с особенными потребностями. Гордимся, что являемся частью большой команды единомышленников, которые помогают людям по всей стране", — отмечают волонтеры.

Благотворительную акцию Фонда поддержали известные меценаты и компании: Кайрат Боранбаев (холдинг "Алмалы"), группа компаний ТОО "Қамқор Менеджмент", Кенес Ракишев, благотворительный фонд "AYALA", компания "Eurasian Resourses Group", группа "Казахмыс" и Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз".