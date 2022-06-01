Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • "Все мы были маленькими" — Qazcontent подготовил ролик ко Дню защиты детей
"Все мы были маленькими" — Qazcontent подготовил ролик ко Дню защиты детей | BaigeNews.kz 1 июня, 12:14
1365

"Все мы были маленькими" — Qazcontent подготовил ролик ко Дню защиты детей

В АО Qazcontent подготовили ролик ко Дню защиты детей, передаёт BaigeNews.kz.

"Когда-то вы были маленькими и представляли себя большими. Учились, мечтали, строили планы. А потом выросли, и теперь планы строим мы. Потому что вы — это настоящее, а мы — это будущее", — говорят дети на видео.

Напомним, 1 июня в мире отмечают Международный день защиты детей. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником. О том, как в столице организовали летний досуг для детей, читайте по ссылке.

#защита детей #дети #праздники
1 июня, 12:14
1365
Журналист

Рекомендуем