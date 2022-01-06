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Все мечети закрыли в Нур-Султане | BaigeNews.kz 6 января, 14:42
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Фото: Анели Мажитовой

Все мечети закрыли в Нур-Султане

Также приостановлена работа всех финансовых организаций.

Все мечети закрыты в столице, и до окончания режима ЧП не будут проводиться никакие религиозные обряды, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"С 16 часов 5 января 2022 года по указу Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане был введен режим чрезвычайного положения, который продлится до 19 января текущего года. В этот период запрещается проводить религиозные обряды с джамаатом в мечети. Поэтому призываем горожан с пониманием отнестись к введенной мере", - сказал главный имам мечети "Хазрет Султан" Ерболат Жусипов.

Напомним, в Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня. Позднее стало известно, что работу приостановили и ЦОНы.


#режим ЧП #беспорядки #протесты
6 января, 14:42
345
Журналист

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