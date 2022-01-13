Время комендантского часа изменилось в Алматинской области, сообщает комендатура региона.
Теперь он будет начинаться с 23:00
"Отмечаем, что с учетом улучшения оперативной обстановки с 12 января ограничение на передвижение граждан после 20:00 часов снимается. Однако утвержденный комендантский час с 23:00 до 07:00 часов продолжает действовать. Также напоминаем, что при перемещении по городу и территории области гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности и строго соблюдать требования чрезвычайного положения", - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области - комендант области Серик Кудебаев.
Напомним, что Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан указ
об отмене чрезвычайного положения в Северо-Казахстанской области, в Павлодарской области и Западно-Казахстанской области.