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Время комендантского часа изменилось в Алматинской области | BaigeNews.kz сегодня, 00:49
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Фото: "Хабар 24"

Время комендантского часа изменилось в Алматинской области

Время комендантского часа изменилось в Алматинской области, сообщает комендатура региона.

Теперь он будет начинаться с 23:00

"Отмечаем, что с учетом улучшения оперативной обстановки с 12 января ограничение на передвижение граждан после 20:00 часов снимается. Однако утвержденный комендантский час с 23:00 до 07:00 часов продолжает действовать. Также напоминаем, что при перемещении по городу и территории области гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности и строго соблюдать требования чрезвычайного положения", - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области - комендант области Серик Кудебаев.

Напомним, что Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан указ об отмене чрезвычайного положения в Северо-Казахстанской области, в Павлодарской области и Западно-Казахстанской области.

#протесты в Казахстане #происшествие #Алматинская область
сегодня, 00:49
351
Журналист

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