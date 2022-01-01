Врач раскрыл верный способ вычислить игромана

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По словам специалиста, все основные проявления игромании представляют собой гиперболизированный вариант обычного поведения человека, однако вычислить зависимого и поставить достоверный диагноз можно на основании трех симптомов, отчетливо наблюдающихся на протяжении как минимум года,
В частности, речь идет о выраженном нарушении контроля за игровым поведением, то есть неспособности пациента контролировать время начала игры, ее частоту, интенсивность, длительность и окончание.
"Человек с компьютерной зависимостью не может пропустить игру, если в его поле зрения попал компьютер, или появилась минимальная возможность поиграть. Более того, он практически не может остановить процесс", – заметил врач.
Еще одним симптомом игромании Петелин назвал повышенный приоритет, отдаваемый играм в ущерб всем остальным формам активности, а третьим – продолжение игрового процесса даже несмотря на негативные последствия: когда, например, человек завалил сессию, но продолжает играть.
1 января Всемирная организация здравоохранения официально признала компьютерную игроманию болезнью. При этом диагноз может поставить только обученный профессионал-медик.
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