Врач раскрыл верный способ вычислить игромана

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Врач-психиатр МГМУ имени Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин рассказал, как вычислить игромана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС

По словам специалиста, все основные проявления игромании представляют собой гиперболизированный вариант обычного поведения человека, однако вычислить зависимого и поставить достоверный диагноз можно на основании трех симптомов, отчетливо наблюдающихся на протяжении как минимум года,

В частности, речь идет о выраженном нарушении контроля за игровым поведением, то есть неспособности пациента контролировать время начала игры, ее частоту, интенсивность, длительность и окончание.



"Человек с компьютерной зависимостью не может пропустить игру, если в его поле зрения попал компьютер, или появилась минимальная возможность поиграть. Более того, он практически не может остановить процесс", – заметил врач.

Еще одним симптомом игромании Петелин назвал повышенный приоритет, отдаваемый играм в ущерб всем остальным формам активности, а третьим – продолжение игрового процесса даже несмотря на негативные последствия: когда, например, человек завалил сессию, но продолжает играть.

1 января Всемирная организация здравоохранения официально признала компьютерную игроманию болезнью. При этом диагноз может поставить только обученный профессионал-медик.