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Врач открыл стрельбу из автомата в больнице Ставрополья | BaigeNews.kz 28 декабря, 18:06
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Фото: pixabay.com

Врач открыл стрельбу из автомата в больнице Ставрополья

В Ставропольском крае хирург-анестезиолог местной клиники открыл стрельбу в больнице из-за ссоры с женой, передает Mash.

По словам очевидцев, Андрей Мирошниченко ворвался в здание с автоматом и прямо на глазах у пациентов несколько раз выстрелил — в стены и потолок.

Мужчина был пьян. На место сразу вызвали полицию. Отмечается, что на такой поступок его подтолкнула ревность к жене, которая в той же больнице работает медсестрой.

Силовики оперативно прибыли на место и задержали врача. Пострадавших нет.

#Стрельба #Россия #происшествия
28 декабря, 18:06
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Журналист

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