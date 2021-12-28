Врач открыл стрельбу из автомата в больнице Ставрополья

В Ставропольском крае хирург-анестезиолог местной клиники открыл стрельбу в больнице из-за ссоры с женой, передает Mash
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По словам очевидцев, Андрей Мирошниченко ворвался в здание с автоматом и прямо на глазах у пациентов несколько раз выстрелил — в стены и потолок.
Мужчина был пьян. На место сразу вызвали полицию. Отмечается, что на такой поступок его подтолкнула ревность к жене, которая в той же больнице работает медсестрой.
Силовики оперативно прибыли на место и задержали врача. Пострадавших нет.