Врач назвала симптомы болезни почек

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Кандидат медицинских наук, нефролог Екатерина Иванова в интервью govoritmoskva.ru рассказала, что пропажа аппетита, похудение и неприятный запах изо рта могут являться симптомами болезни почек, передаёт BaigeNews.kz

"Почки − это такой молчаливый орган, часто они до последнего не дают знать, что они страдают и у них есть проблемы. Симптомы у большинства пациентов могут появляться уже в далеко зашедшей стадии, то есть тогда, когда мы этим пациентам можем помочь уже в плане подготовки к диализу или трансплантации. Это симптомы уже начинающейся уремической интоксикации, когда пациент начинает худеть, у него пропадает аппетит, появляется неприятный запах мочевины изо рта, появляется кожный зуд. Порой именно в этой ситуации пациент обращается к врачу, сдаёт анализы и выясняется, что у него высокий креатинин", − говорит врач.

Специалист отметила, что начальное исследование при подозрении на заболевания почек должно включать биохимический анализ крови с обязательным определением уровня креатинина и мочевины. А также сдачу общего анализа мочи, чтобы проверить, есть ли в ней белок и изменения в мочевом осадке, оценка лейкоцитов и эритроцитов.