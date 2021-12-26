Врач назвал главные различия штаммов дельта и омикрон

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Коронавирус штамма омикрон менее тяжелый, чем дельта-штамм. Однако у этой разновидности есть свои особенности и самая серьезная в том, что омикрон распространяется намного быстрее всех известных штаммов коронавируса. Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" , передает BaigeNews.kz

Евгений Комаровский считает, что этим омикрон-штаммом переболеет, скорее всего, весь мир, так как он более заразен.

"Заразность в три-четыре раза выше, чем у дельты, то есть это приближается по заразности примерно к кори. Уцелеть от омикрона практически нереально − никакие маски, ограничения нас не спасают. Омикрон придет в каждую носоглотку", − отметил специалист.

По словам Комаровского, в Вашингтонском университете дали прогноз по омикрону и ученые считают, что в ближайшие три месяца этим штаммом заболеет такое же количество людей, сколько переболело коронавирусом за два года.

"Они ждут заболевания порядка трех миллиардов людей. Он протекает легче, но количество заболевших такое, что больницы будут забиты и всем хватит поработать", − отметил врач.

В Южной Африке, где впервые был обнаружен омикрон, уже заявляют о резком падении заболеваемости.

И это при том, что там не было строгих локдаунов и никто особо дисциплину не соблюдал.

Он подчеркнул, что коронавирус в любом виде – смертельно опасное заболевание для пожилых людей. Поэтому нужно обязательно вакцинироваться, и в некоторых случаях бустерная доза вакцины важна.