Врач добилась выплаты ковидных надбавок через Верховный суд РК

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"Местные суды признали установленным факт заражения врача коронавирусной инфекцией на рабочем месте. Её права как претендента на получение соцвыплаты были ущемлены. Однако в удовлетворении заявления врача о признании бездействия центра незаконным отказано из-за прекращения действия механизма получения ЕСВ", — рассказали подробности дела в Верховном суде.Верховный суд посчитал, что прекращение действия ковидных надбавок через два месяца после допущенного в отношении заявителя бездействия не влияет на его правовую оценку. Поэтому судебные акты по бездействию центра отменены.
"Ранее Верховный суд защитил права медсестры из данного медучреждения. Она также заболела COVID-19, работая в инфекционном стационаре. Соцвыплаты врач не смогла получить, так как сотрудник Центра направил экстренное извещение по факту её заражения на неверный электронный адрес. В результате она была лишена права получения надбавок", — рассказали в Верховном суде.И поэтому местные суды не удовлетворили заявление врача из-за прекращения действия механизма ковидных надбавок. Но кассация приняла во внимание, что центр не выполнил должным образом обязанность по своевременному информированию и отменила судебные акты об отказе в части бездействия медучреждения и восстановила нарушенные права медработника.
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