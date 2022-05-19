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Врач добилась выплаты ковидных надбавок через Верховный суд РК | BaigeNews.kz 19 мая, 11:35
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Фото: иллюстративное/BaigeNews.kz

Врач добилась выплаты ковидных надбавок через Верховный суд РК

Врач Центра матери и ребёнка добилась выплаты коронавирусных надбавок через суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

Во время борьбы с КВИ врач работала в коронавирусном стационаре, где у неё выявили положительный результат на COVID-19. Однако полагающуюся единовременную соцвыплату (ЕСВ) она не получила. Это произошло потому, что медучреждение вовремя не сообщило региональной комиссии о заражении работника.
"Местные суды признали установленным факт заражения врача коронавирусной инфекцией на рабочем месте. Её права как претендента на получение соцвыплаты были ущемлены. Однако в удовлетворении заявления врача о признании бездействия центра незаконным отказано из-за прекращения действия механизма получения ЕСВ", — рассказали подробности дела в Верховном суде.
Верховный суд посчитал, что прекращение действия ковидных надбавок через два месяца после допущенного в отношении заявителя бездействия не влияет на его правовую оценку. Поэтому судебные акты по бездействию центра отменены.

Кроме того, кассация вынесла частное определение в адрес Министра здравоохранения для принятия мер.
"Ранее Верховный суд защитил права медсестры из данного медучреждения. Она также заболела COVID-19, работая в инфекционном стационаре. Соцвыплаты врач не смогла получить, так как сотрудник Центра направил экстренное извещение по факту её заражения на неверный электронный адрес. В результате она была лишена права получения надбавок", — рассказали в Верховном суде.
И поэтому местные суды не удовлетворили заявление врача из-за прекращения действия механизма ковидных надбавок. Но кассация приняла во внимание, что центр не выполнил должным образом обязанность по своевременному информированию и отменила судебные акты об отказе в части бездействия медучреждения и восстановила нарушенные права медработника.
#коронавирус #врачи #пандемия коронавируса #суд #Верховный суд
19 мая, 11:35
1803
Журналист

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