О нюансах возврата ж/д билетов рассказали в Мининдустрии

Фото: МИИР РК

Например, неиспользованные проездные документы (билеты) можно вернуть только в течение 6 месяцев после отправления поезда!

О нюансах возврата неиспользованных проездных документов (билетов) на пассажирские поезда рассказали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает BaigeNews.kz.

В частности, пассажирам, принявшим решение сдать ранее купленные ж/д билеты, необходимо учесть, что деньги за неиспользованные проездные документы (билеты) на пассажирские поезда, курсирующие в период ЧП, можно получить непосредственно в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" и через интернет ресурсы.

Другой нюанс касается того, что неиспользованные проездные документы (билеты) можно вернуть в течение 6 месяцев после отправления поезда, но не позже.

При этом, в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" пассажиры получат полную выплату стоимости проезда, без удержаний.

При возврате через интернет ресурсы, в случае получения неполной стоимости, за разницей пассажиру необходимо обратиться в билетные кассы АО "Пассажирские перевозки". В этом случае, выплата разницы стоимости проезда пассажирам будет производиться в претензионном порядке по заявлению.

Образец заявления можно получить пройдя по ссылке пункта 8.10 Правил сайта www.bilet.railways.kz в разделе "Пассажирам".