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Возобновляются авиарейсы в Черногорию из Алматы и Нур-Султана | BaigeNews.kz 31 мая, 10:24
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Фото: pixabay.com

Возобновляются авиарейсы в Черногорию из Алматы и Нур-Султана

С 1 июня Air Astana восстанавливает регулярное авиасообщение между Казахстаном и Черногорией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Рейсы в Подгорицу — столицу Черногории, будут выполняться на авиалайнере Airbus 321LR из Нур-Султана по четвергам и воскресеньям, и из Алматы по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Рейсы из Нур-Султана вылетают в 08:50 с прибытием в Подгорицу в 10:55 и обратно из Подгорицы в 12:00 с прибытием в Нур-Султан в 21:20. Рейсы из Алматы вылетают в 07:30 с прибытием в Подгорицу в 10:25 и обратно из Подгорицы в 11:30 с прибытием в Алматы в 21:25. Везде указано время местное.

Стоимость билетов в обе стороны с учётом сборов в эконом-классе начинается от 252 255 тенге и от 753 565 в бизнес-классе. Бронирование доступно на сайте авиакомпании.
"Рейсы между Казахстаном и Черногорией были частью летнего расписания 2021 года и привлекли большое число туристов, желающих отдохнуть на Адриатическом побережье. Пассажирам для въезда в Черногорию больше не требуется иметь справку ПЦР с отрицательным результатом и предоставлять паспорт вакцинации. Граждане Казахстана могут находиться в Черногории до 30 дней без визы", — рассказали в авиакомпании Air Astana.

#Черногория #авиарейсы #авиаперевозки #Европа #туризм
31 мая, 10:24
1668
Журналист

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