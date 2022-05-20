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ВОЗ проведёт чрезвычайную встречу из-за вспышки обезьяньей оспы | BaigeNews.kz 20 мая, 19:28
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Фото: pixabay.com

ВОЗ проведёт чрезвычайную встречу из-за вспышки обезьяньей оспы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян, передаёт британское издание Telegraph.

Главными темами встречи станут пути передачи заболевания, а также ситуация с вакцинацией. Отмечается, что болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Великобритании, Австралии, Канаде, Испании, Бельгии, Франции и т.д.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Возбудитель — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян.

По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Источником инфекции являются обезьяны, но были случаи, когда инфекция передавалась от человека. Случаи заболевания в основном наблюдаются в Европе, также имеют место в Северной Америке, Африке и Австралии.
#ВОЗ #дикие животные
20 мая, 19:28
2581
Журналист

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