ВОЗ проведёт чрезвычайную встречу из-за вспышки обезьяньей оспы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян, передаёт британское издание Telegraph
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Главными темами встречи станут пути передачи заболевания, а также ситуация с вакцинацией. Отмечается, что болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Великобритании, Австралии, Канаде, Испании, Бельгии, Франции и т.д.
Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Возбудитель — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян.
По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Источником инфекции являются обезьяны, но были случаи, когда инфекция передавалась от человека. Случаи заболевания в основном наблюдаются в Европе, также имеют место в Северной Америке, Африке и Австралии.