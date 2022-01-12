Пострадавшие в беспорядках гособъекты планируют восстановить до 20 февраля

"По оперативным данным акиматов, по стране повреждено в восьми регионах 53 государственных объекта и 151 объект малого и среднего предпринимательства. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно. Госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий и установлены конкретные сроки по восстановлению объектов", – сообщил Ускенбаев.

Во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движения всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены.

"По автодорогам республиканского значения ограничения движения для автотранспортных средств не имеется.Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов г. Алматы и Талдыкоргане. При этом, аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов", - рассказал министр.