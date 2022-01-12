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Пострадавшие в беспорядках гособъекты планируют восстановить до 20 февраля | BaigeNews.kz вчера, 09:34
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Фото: Александра Павского

Пострадавшие в беспорядках гособъекты планируют восстановить до 20 февраля

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев рассказал, что во время беспорядков в восьми регионах страны повредили 53 государственных объекта, передает BaigeNews.kz.

По его словам, 204 объекта разрушили во время террористических атак, из них 166 находятся в Алматы.
"По оперативным данным акиматов, по стране повреждено в восьми регионах 53 государственных объекта и 151 объект малого и среднего предпринимательства. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно. Госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий и установлены конкретные сроки по восстановлению объектов", – сообщил Ускенбаев.
Работы по восстановлению инфрастуктуры начнут с 16 января. Завершить ремонтно-восстановительные работы по гособъектам планируют до 20 февраля 2022 года.

Во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движения всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены.

"По автодорогам республиканского значения ограничения движения для автотранспортных средств не имеется.Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов г. Алматы и Талдыкоргане. При этом, аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов", - рассказал министр.



#протесты в Казахстане #МИИР #беспорядки в Алматы #Правительство РК
вчера, 09:34
951
Артём Волков Журналист

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