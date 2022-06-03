Восьмичасовой телемарафон по референдуму стартовал на телеканале "Хабар"

Фото: АО "Агентство "Хабар"

Восьмичасовой телемарафон" под названием "Иду на референдум" стартовал на телеканале "Хабар", передаёт BaigeNews.kz.

"В это воскресенье в стране пройдёт республиканский референдум. Казахстанцам предстоит проголосовать за или против поправок в основной закон. Предлагаемые перемены затрагивают разные вопросы — от исторической памяти до политического устройства государства. В связи с этим, Агентство "Хабар" подготовило уникальный проект, чтобы помочь телезрителям разобраться в предстоящем голосовании и принять участие в историческом событии, которое определит будущее Казахстана", — говорится в сообщении.

"Происходящие реформы — исторические. Казахстан вступил в ещё один этап своего развития. Это исторический момент и историческое событие. Объявленная реформа основана на мнении и запросах общества, а не на указаниях сверху. Вспомним, какими были первые инициативы президента три года назад. Он объявил о реализации идеи "Слышащего государства", поэтому нынешние реформы — логическое продолжение этой концепции. Что ждут казахстанцы от реформ? В-первых, они ищут ответы на вопрос о будущем своей семьи и будущих потомков. Во-вторых, казахстанцы хотят знать, какое будущее ждёт их родной аул, район, город. В-третьих, им интересно, по какому пути будет развиваться наша страна. Считаю, что ответы на все эти вопросы соотечественников есть в реформах президента", — сказал Кошанов.

В открытой студии уже выступили первые спикеры. Одним из них был председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, который разъяснил предлагаемые конституционные поправки, вынесенные на республиканский референдум. Он также отметил значимость инициатив главы государства Касым-Жомарта Токаева по проведению масштабных политических изменений.Ерлан Кошанов отметил важность предстоящего референдума.Кроме того, в рамках телемарафона организуют прямые подключения из нескольких городов Казахстана. В течение дня студию телеканала "Хабар" посетят политологи, аналитики, депутаты, представители министерств и общественных организаций, блогеры и журналисты.