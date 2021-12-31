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  • Вошла в историю: шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу в Польше
Вошла в историю: шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу в Польше | BaigeNews.kz 31 декабря, 00:39
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Фото: kazchess.kz/

Вошла в историю: шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу в Польше

17-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей турнира по блицу на чемпионате мира, сообщает BaigeNews.kz.

"С самого начала турнира Бибисара стала недосягаемой для соперниц и выиграла соревнования за один тур до окончания. Это историческое событие для отечественного спорта, поскольку казахстанка стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира", - сообщили в казахстанской федерации шахмат.

Ранее казахстанская спортсменка становилась чемпионкой мира среди девочек по классическим шахматам до 8, 10, 12 и 14 лет и чемпионкой мира среди школьников, где соревновались дети в возрасте до 7 и 9 лет.

Второе место в итоговой таблице по блицу заняла россиянка Александра Костенюк, которая два дня назад стала чемпионкой мира по рапиду, другая представительница России Валентина Гунина расположилась на третьем месте.

Чемпионат мира по рапиду и блицу - одно из самых ожидаемых событий в шахматном календаре для большинства любителей шахмат. В масштабном мероприятии приняли участие около 200 спортсменов из 50 стран - чемпионов и вице-чемпионов мира, действующих национальных чемпионов и самых рейтинговых шахматистов мира.

Общий призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу составил миллион долларов США.
#шахматы #спорт #чемпионат мира
31 декабря, 00:39
2925
Журналист

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