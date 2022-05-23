Вопросы организации и проведения республиканского референдума обсудили в Туркестанской области

Центральная комиссия референдума РК в городе Арысь провела семинар-совещание по вопросам организации и проведения республиканского референдума, сообщает BaigeNews.kz.

Председатель Центральной комиссии референдума РК Нурлан Абдиров, секретарь Центральной комиссии референдума Республики Казахстан Мухтар Ерман ознакомились с состоянием участков референдума, расположенных в городе Арысь. Затем они в Доме культуры встретились с населением, провели семинар-совещание по подготовке и проведению республиканского референдума с участием представителей территориальных комиссий референдума и местных исполнительных органов.

Нурлан Абдиров на встрече отметил, что референдум принесет позитивные изменения в будущее государства, а также остановился на организационной работе по проведению предстоящего референдума.

В ходе совещания с докладом о ходе работы местных исполнительных органов по проведению референдума выступили заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, председатель территориальной комиссии референдума Туркестанской области Алибек Умралиев.

Руководитель департамента юстиции Туркестанской области Мухит Тургараев провел разъяснительную работу на тему "О проекте закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", заместитель прокурора Туркестанской области Саян Кельдибеков — на тему "Ответственность за нарушение законодательства о республиканском референдуме, заместитель заведующего отделом анализа и коммуникаций аппарата Центральной комиссии референдума Галымжан Жалмурзаев проинформировал представителей СМИ "Об аккредитации представителей средств массовой информации в день агитации и голосования накануне республиканского референдума".

После совещания Центральная комиссия референдума РК посетила Ордабасинский, Отрарский районы по координации работы на участках референдума.



