Вопрос применения цифровых удостоверений личности не урегулирован - МВД

Фото: pixabay.com

В Казахстане вопрос применения цифровых удостоверений личности наравне с оригиналом законодательно не урегулирован. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел, передает BaigeNews.kz.



Редакция BaigeNews.kz задалась вопросом, почему несмотря на всеказахстанскую цифровизацию сотрудники миграционной полиции в ЦОНах не признают цифровые документы, а требуют предоставить бумажный оригинал.

"Вопрос применения цифровых удостоверений личности наравне с оригиналами в настоящее время законодательно не урегулирован. Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности" с вышеуказанными поправками в настоящее время находится на рассмотрении мажилиса парламента", — сообщили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии со статьёй 5 закона "О государственных услугах" обязаны оказывать госуслуги в соответствии с подзаконными нормативными правовыми актами, определяющими порядок оказания госуслуг. Таким образом, вопрос использования цифровых удостоверений личности будет решён после его законодательного урегулирования.

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отметили, что на сегодняшний день по цифровым документам осуществляется только регистрация и снятие с регистрации по месту жительства. Остальные услуги доступны только по оригиналам документов, пока законопроект не будет рассмотрен и принят парламентом.