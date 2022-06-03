Вопрос применения цифровых удостоверений личности не урегулирован - МВД

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В Казахстане вопрос применения цифровых удостоверений личности наравне с оригиналом законодательно не урегулирован. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел, передает BaigeNews.kz.
Редакция BaigeNews.kz задалась вопросом, почему несмотря на всеказахстанскую цифровизацию сотрудники миграционной полиции в ЦОНах не признают цифровые документы, а требуют предоставить бумажный оригинал.
В ведомстве подчеркнули, что в соответствии со статьёй 5 закона "О государственных услугах" обязаны оказывать госуслуги в соответствии с подзаконными нормативными правовыми актами, определяющими порядок оказания госуслуг. Таким образом, вопрос использования цифровых удостоверений личности будет решён после его законодательного урегулирования.
"Вопрос применения цифровых удостоверений личности наравне с оригиналами в настоящее время законодательно не урегулирован. Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности" с вышеуказанными поправками в настоящее время находится на рассмотрении мажилиса парламента", — сообщили в МВД.
В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности отметили, что на сегодняшний день по цифровым документам осуществляется только регистрация и снятие с регистрации по месту жительства. Остальные услуги доступны только по оригиналам документов, пока законопроект не будет рассмотрен и принят парламентом.
"На сегодняшний день цифровые документы принимаются во всех филиалах НАО "Государственная корпорация "Правительства для граждан", нотариусах, банках второго уровня (Kaspi банк, "Халык банк", "Отбасы банк", "Банк Фридом Финанс Казахстан"), при получении пенсионных услуг ЕНПФ, по почтовым услугам АО "Казпочта", ТОО "Первое кредитное бюро", при перевозках АО "Казахстан темир жолы", а также во всех аэропортах страны", — добавили в МЦРИАП.
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