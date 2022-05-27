Волонтёры построили дом для двух семей в Кызылординской области

Фото: акимат Жанакорганского района Кызылординской области

Молодёжь Жанакорганского района Кызылординской области обеспечила жильём две семьи. Подарок волонтёров стал для них настоящим сюрпризом. Теперь члены общественного фонда "Жаңарған Жаңақорған жастары" планируют до конца года построить еще два дома для малообеспеченных семей района, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Житель Жанакорганского района Берик Бегалиев — инвалид-колясочник. Его семья много лет скитается по съёмным квартирам и родственникам. Построить свое жильё не было возможности. Теперь мужчина вместе с родными будет жить в новом и просторном доме.

"Я очень благодарен волонтёрам. Дом полностью обставлен новой мебелью. Молодёжь периодически помогает нам продуктами. Теперь трудные дни остались позади. Самое главное — мои родные будут жить в чистоте и в порядке", — подчеркнул Берик Бегалиев.





Фото: акимат Жанакорганского района Кызылординской области





Фото: акимат Жанакорганского района Кызылординской области



Семья жительницы района Наурызгуль Егеновой тоже отмечает новоселье. Счастью женщины нет предела: она хочет с комфортом обустроить свой дом и наполнить его детским смехом.

"Думаю, каждый человек мечтает о своём жилье. К сожалению, у моей семьи собственного дома не было. Мы всё время кочевали с квартиры на квартиру. Построить свою крышу не было возможности. Действительно, подарок волонтёров стал для нас настоящим сюрпризом. Я очень благодарна им. В доме есть все нужные предметы быта", — призналась женщина.

Общественный фонд "Жаңарған Жаңақорған жастары" с момента основания построил жильё для восьми многодетных и малообеспеченных семей. Они намерены продолжить помогать простому народу.





Фото: акимат Жанакорганского района Кызылординской области

