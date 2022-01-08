Волонтеры Казахстана готовы оказать помощь в ликвидации последствий беспорядков

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Центр поддержки гражданских инициатив собирает данные волонтеров, готовых помочь в восстановлении разрушенных сооружений, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИОР РК.

Сообщается также, что на базе центра будут проводить консультационную, информационную и организационную помощь. Для этого объявили сбор данных и совместных усилий.

"Мы ждем стабилизации ситуации и завершения контртеррористической операции. Центр поддержки гражданских инициатив призывает объединиться бизнес-сообщество, волонтеров и всех неравнодушных граждан. На базе нашего центра будет аккумулирована вся информация. Мы готовы к координации гуманитарной, медицинской и психологической помощи. После завершения антитеррористической операции, мы должны быть заранее готовыми к оказанию помощи населению!", - заявила председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас.

Волонтеры могут скинуть свои данные (контакт, регион, и какую помощь могут оказать) на номер ЦПГИ – 8 771 348 83 84. Сейчас работает Telegram-чат @eriktiler_kaz, где можно получить актуальную информацию.