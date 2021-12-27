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Волк напал на мужчину во дворе дома в Костанайской области | BaigeNews.kz 27 декабря, 20:35
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Фото: pixabay.com

Волк напал на мужчину во дворе дома в Костанайской области

Волк напал на жителя Костанайской области во дворе его дома, передает BaigeNews.kz.

В Управлении здравоохранения Костанайской области сообщили, что вызов об оказании медицинской помощи поступил в 09.43.

Пострадавшим оказался мужчина 1966 года. Он рассказал, что утром, когда он вышел до двор, на него набросилась волчица.

"При осмотре у пациента видны небольшие укусы на кистях. Состояние пациента было удовлетворительным. Была оказана помощь. Его доставили в Наурзумскую больницу. Его там осмотрели, сделали прививки. В данное время никаких жалоб не предъявляет", — рассказала пресс-секретарь Управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.
#происшествия #Костанайская область
27 декабря, 20:35
2417
Журналист

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