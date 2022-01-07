Вокруг Нур-Султана установили шесть блокпостов

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"Проводятся мероприятия по обеспечению правопорядка. В столице оперативная обстановка стабильная. Гражданам советую сохранять общественный порядок, находиться дома, контролировать местонахождение своих детей, не посещать места массового скопления людей. Все эти мероприятия направлены на обеспечение правопорядка и соответственно защиты безопасности горожан", - сообщил начальник ДП Нур-Султана Ержан Саденов.Блокпосты установили и на выезде из города Павлодар. Стражи порядка проверяют все въезжающие и выезжающие автомобили. Во время проверки у села Кенжиколь в салоне одного из авто обнаружено ружье - его изъяли. По данному факту проводится проверка, сообщили в полиции. Согласно требованиям чрезвычайного положения, оружие и боеприпасы у физических и юридических лиц подлежат временному изъятию.
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