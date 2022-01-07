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Вокруг Нур-Султана установили шесть блокпостов | BaigeNews.kz 7 января, 08:26
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Фото: Бауыржана Жуасбаева

Вокруг Нур-Султана установили шесть блокпостов

Шесть блокпостов установили вокруг столицы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Блокпосты находятся в направлении городов Караганды, Кокшетау, Павлодара и Косшы, а также поселков Коргалжын и Астраханка. Об этом заявили в городском Департаменте полиции, сообщает телеканал.

По данным правоохранительных органов, с 23:00 вечера до семи утра въезд и выезд из Нур-Султана ограничены. Исключение только для лиц и транспорта, которые задействованы в обеспечении жизнедеятельности столицы.
"Проводятся мероприятия по обеспечению правопорядка. В столице оперативная обстановка стабильная. Гражданам советую сохранять общественный порядок, находиться дома, контролировать местонахождение своих детей, не посещать места массового скопления людей. Все эти мероприятия направлены на обеспечение правопорядка и соответственно защиты безопасности горожан", - сообщил начальник ДП Нур-Султана Ержан Саденов.
Блокпосты установили и на выезде из города Павлодар. Стражи порядка проверяют все въезжающие и выезжающие автомобили. Во время проверки у села Кенжиколь в салоне одного из авто обнаружено ружье - его изъяли. По данному факту проводится проверка, сообщили в полиции. Согласно требованиям чрезвычайного положения, оружие и боеприпасы у физических и юридических лиц подлежат временному изъятию.

Напомним, режим ЧП действует по всех регионах Казахстана.
#режим ЧП #беспорядки
7 января, 08:26
638
Журналист

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