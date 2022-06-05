Военные спасли мужчину во время пожара в Алматы

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Алматы военнослужащие спасли из огня мужчину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Военнослужащие ремонтной базы Абылайхан Омаров и Талгат Абжанов чинили во дворе автомобиль. Увидев задымление на соседней улице и услышав крики о помощи, они бросились к месту возгорания.

Густой чёрный дым валил из хозяйственной постройки, находящейся во дворе частного дома. Перепрыгнув через забор, Абылайхан и Талгат вывели из горящего здания пожилого мужчину. Военнослужащие оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медицинскую и пожарную бригады.

Опасаясь, что огонь может перекинуться с пристройки на жилой дом, ефрейторы Омаров и Абжанов начали тушить пожар. Им на помощь подоспели спасатели ДЧС.

Пострадавшим оказался мужчина 1963 года рождения. Он получил ожоги первой, второй и третьей степени и доставлен в городскую клиническую больницу № 4.

"На нашем месте так поступил бы каждый. На занятиях по медицинской подготовке нас учат оказанию первой помощи, в том числе и пострадавшим при пожарах, но мы никогда не думали, что эти знания пригодятся нам в жизни", — рассказали военные.

За мужество, проявленное при тушении пожара, и спасение человека приказом министра обороны военнослужащие награждены ведомственной медалью "Ел қорғаны".