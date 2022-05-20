Водопад, уличная библиотека и фотозоны появятся на набережной реки Акбулак в Нур-Султане

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Смотровая площадка у водопада, игровая и спортивная зоны, уличная библиотека, тематические фотозоны - все это в скором времени появится на набережной реки Акбулак, обещает акимат столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Территорию благоустроят по проекту, которые разработали специалисты Центра урбанистики. Они учитывали пожелания жителей района, котоые просили решить проблему отсутствия детских площадок, мест для отдыха пенсионеров, создать безбарьерную среду, навести порядок в заброшенном парке, озеленить территорию. Теперь на набережной появятся уличная библиотека, арт-объекты, костровая зона, дополнительное освещение, лавочки-качели у воды, место встречи влюбленных. В подмостовом пространстве около Евразийского национального университета установят игровую площадку.





Фото пресс-службы акимата Нур-Султана





Фото пресс-службы акимата Нур-Султана



По словам руководителя Центра урбанистики города Нур-Султан Елнара Базыкена, особое внимание решили уделить озеленению набережной. Здесь планируется высадить 97 деревьев и 912 кустарников. Общая площадь благоустройства составляет 10 000 квадратных метров.