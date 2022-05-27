Водителя служебного авто с подложными номерами наказали в Талдыкоргане

В Алматинской области подложные автономера были использованы на служебном автомобиле марки KIA, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на департамент полиции региона.
"Сообщаем, что факт использования на автомашине KIA подложного государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ) подтвердился. 45-летний водитель служебного авто привлечён к административной ответственности по статьям КРКоАП 590 часть 3 (Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных ГРНЗ) и 590 часть 4 (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными ГРНЗ)", - сообщили в ДП.
Ранее журналист из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова в Instagram-паблике angry_taldyk сообщила
, что в Талдыкоргане был остановлен служебный автомобиль секретаря Алматинского областного маслихата с подложными номерами 702 YES 02. И опубликовала видео, на котором патрульная автомашина сопроводила остановленное авто на штрафстоянку.