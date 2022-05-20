Водитель Lexus заехал на берег Каспия и чуть не "утонул" в море

В Актау водитель внедорожника заехал на побережье и застрял в море, передаёт Lada.kz
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На видеокадрах видно, как водитель внедорожника марки Lexus заехал на пляж и застрял там прямо у кромки моря. Автомобиль пытались вытащить с помощью троса и другого внедорожника, но безуспешно. Вызволить машину из песка помог фронтальный погрузчик.
Где было снято видео, не сообщается. Также непонятно, для чего и зачем водитель внедорожника заехал на побережье моря.
Ранее в Сочи казахстанец на внедорожнике "припарковался"
у берега моря. Снявший всё на видео мужчина рассказал, что водитель "сначала устроил покатушки по снегу в Красной Поляне в Сочи, а затем решил искупаться в Черном море".
Позже выяснилось, что устроивший "покатушки" в Сочи казахстанский внедорожник принадлежит
преподавателю КазНУ. Эту информацию она подтвердила в телефонном разговоре с корреспондентом BaigeNews.kz
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