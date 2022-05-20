Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Водитель Lexus заехал на берег Каспия и чуть не "утонул" в море
Водитель Lexus заехал на берег Каспия и чуть не "утонул" в море | BaigeNews.kz 20 мая, 16:38
5970
Фото: lada.kz

Водитель Lexus заехал на берег Каспия и чуть не "утонул" в море

В Актау водитель внедорожника заехал на побережье и застрял в море, передаёт Lada.kz.

На видеокадрах видно, как водитель внедорожника марки Lexus заехал на пляж и застрял там прямо у кромки моря. Автомобиль пытались вытащить с помощью троса и другого внедорожника, но безуспешно. Вызволить машину из песка помог фронтальный погрузчик.



Где было снято видео, не сообщается. Также непонятно, для чего и зачем водитель внедорожника заехал на побережье моря.

Ранее в Сочи казахстанец на внедорожнике "припарковался" у берега моря. Снявший всё на видео мужчина рассказал, что водитель "сначала устроил покатушки по снегу в Красной Поляне в Сочи, а затем решил искупаться в Черном море".

Позже выяснилось, что устроивший "покатушки" в Сочи казахстанский внедорожник принадлежит преподавателю КазНУ. Эту информацию она подтвердила в телефонном разговоре с корреспондентом BaigeNews.kz.

#водители #Каспий #Нарушения #Мангистау
20 мая, 16:38
5970
Журналист

Рекомендуем