Внутренний туризм в РК обогнал "докоронакризисные" показатели

Фото: pixabay.com

Внутренний туризм в Казахстане обогнал "докоронакризисные" показатели, однако внешний (выездной) всё ещё далёк от уровня, который был до пандемии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

Сообщается, что Бюро национальной статистики АСПиР РК изучило по итогам 2021 года статистику 21 тысячи домашних хозяйств по расходам на поездки. Расходы домохозяйств на поездки в 2021 году составили 524,9 миллиарда тенге — сразу на 31,9 процента больше по сравнению с 2020-м, но на 13,1 процента меньше по сравнению с "докоронакризисным" 2019 годом.

Чаще всего казахстанцы путешествуют как по Казахстану, так и за пределы страны с личными целями. Так, поездки с личными целями внутри РК совершили 8,5 миллиона человек: 4,4 миллиона посещали друзей и так далее.

Среди выездных посетителей поездки с личными целями совершили 741,4 тысячи человек: 390,9 тысячи из которых отправились в отпуск и на отдых; 265,5 тысячи посещали друзей и родственников, 38,4 тысячи человек уезжали для лечебных и оздоровительных процедур. С деловыми и профессиональными целями отправлялись в поездки 527,8 тысячи внутренних посетителей и 137,5 тысячи выездных.

На долю внутреннего туризма в расходах домохозяйств на поездки пришлось 70 процентов. Расходы по внутреннему туризму в личных целях составили 333,1 миллиарда тенге, в деловых и профессиональных — 34,1 миллиарда тенге.

Большая часть расходов домохозяйств по выездному туризму пришлась на расходы до поездки, то есть ещё на территории Казахстана — 102 миллиарда тенге. Из них на путешествия с личными целями израсходовали 90,5 миллиарда тенге, с деловыми и профессиональными — 11,6 миллиарда тенге. Непосредственно в поездке, то есть уже за пределами Казахстана, расходы миллиарда тенге — на деловые и профессиональные.

Расходы на внутренний туризм за год выросли на 26,2 процента — до 367,2 миллиарда тенге. Более того, по сравнению с 2019 годом также был отмечен рост на 18,6 процента.