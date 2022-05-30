Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



Власти Норвегии изменили название Беларуси | BaigeNews.kz 30 мая, 15:52
1878
Фото: pixabay.com

Власти Норвегии изменили название Беларуси

Норвегия изменили название Республики Беларусь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на норвежское издание vg.no.

В переводе с норвежского языка название страны Hviterrussland буквально означает "Белая Россия". Теперь в Норвегии решили переименовать республику в Belarus.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хютфельдт заявила, что такое решение принято властями страны в знак солидарности с белорусским демократическим движением. Также смену названия приурочили к Международному дню солидарности с Беларусью.

Сообщается, что глава МИД Норвегии позвонила экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской и рассказала ей о смене названия страны. По словам Хютфельдт, Тихановская поблагодарила за это решение.
#Беларусь #Европа #международные отношения
30 мая, 15:52
1878
Журналист

Рекомендуем