Власти Норвегии изменили название Беларуси

Норвегия изменили название Республики Беларусь, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на норвежское издание vg.no
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В переводе с норвежского языка название страны Hviterrussland буквально означает "Белая Россия". Теперь в Норвегии решили переименовать республику в Belarus.
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хютфельдт заявила, что такое решение принято властями страны в знак солидарности с белорусским демократическим движением. Также смену названия приурочили к Международному дню солидарности с Беларусью.
Сообщается, что глава МИД Норвегии позвонила экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской и рассказала ей о смене названия страны. По словам Хютфельдт, Тихановская поблагодарила за это решение.