Власти Испании упростили въезд для иностранных туристов

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В Испании отменили требование к иностранным туристам предъявлять при въезде в страну паспорта вакцинации. Теперь для пересечения границы достаточно и ПЦР-теста, либо теста на антиген, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на La Informacion.

"Жители третьих стран, независимо от места их происхождения, которые въезжают в Испанию через воздушные или морские границы, могут сделать это с 21 мая с отрицательным диагностическим сертификатом на COVID-19 - ПЦР или тест на антиген, а не только с сертификатом о вакцинации или восстановлении, как это было необходимо до сих пор", - говорится в статье.

Действительны будут тесты типа ПЦР или аналогичные, проведенные за 72 часа до вылета в Испанию, или тесты на антигены, проведенные за 24 часа до въезда в страну.

Дети в возрасте до 12 лет освобождаются от предъявления каких-либо справок.