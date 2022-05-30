Владельцев кафе оштрафовали за празднование выпускниками окончания школы в Таразе

Пять владельцев кафе привлекли за нахождение в них ночью несовершеннолетних в Таразе, передаёт МИА "Казинформ"
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Все увеселительные заведения и места массовых скоплений молодёжи находились под пристальным вниманием правоохранительных органов.
Для избежание нарушений общественного порядка, в том числе, чтобы не допустить ДТП с участием выпускников школ были созданы оперативные штабы по отслеживанию ситуации. В состав штабов вошли руководители департамента полиции, городских и районных отделов полиции.
В населённых пунктах региона была усилена плотность нарядов патрульной службы в местах массового скопления молодежи, увеличено пешее и авто патрулирование, взяты под контроль места купания, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Полицейские усилили наряды в кафе-барах и ресторанах, активизировали мобильные группы по патрулированию мест массового скопления молодёжи. По словам начальника управления местной полицейской службы Департамента полиции Жамбылской области Рахымберди Ашкеев во время рейдов в органы внутренних дел было доставлено 74 несовершеннолетних.
"Всего 81 родитель и законный представитель привлечён к административной ответственности. Только за допущение несовершеннолетних в увеселительные заведения ночью привлечено пять владельцев кафе", — рассказал он.
Ранее в Жамбылской области привлекли
к административной ответственности водителей кортежа с выпускниками. Школьники проехались с "ветерком", высунувшись по пояс из окон машин.
В Таразе 17-летний выпускник одной из школ утопил
чужой Lexus в канале, перепутав педали тормоза и газа. Когда водитель ненадолго отлучился, молодой человек самовольно сел за руль машины.
В Мангистауской области семь выпускников школы пострадали
при ДТП, двое из них в тяжёлом состоянии.