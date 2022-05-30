Владельца пробившего окно многоэтажки крана оштрафовали в Нур-Султане

Обнародованы итоги внутреннего расследования инцидента с автомобильным краном, стрела которого разбила окно квартиры на шестом этаже ЖК "Коркем Тауэр" в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz
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Инцидент произошёл
28 апреля во время проведения строительно-монтажных работ. Рядом с многоэтажкой ведётся строительство крытого паркинга, он возводится вплотную к жилому комплексу.
Как сообщили в пресс-службе комитета промышленной безопасности МЧС, была создана комиссия для внутреннего расследования инцидента. Комиссия установила, что инцидент произошёл в результате того, что не сработал ограничитель грузоподъемности и датчик длины стрелы автокрана.
"Владелец автомобильного крана за нарушение требований по безопасному ведению работ привлечён к административной ответственности по статье 298 части 1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".
Подробности происшествия можно прочесть в материале BaigeNews.kz по ссылке
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