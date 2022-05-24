Вице-министра, двоих судей и троих генералов привлекут к уголовной ответственности за коррупцию в РК

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Председатель агентства по противодействию коррупции РК Олжас Бектенов рассказал о том, кого привлекут к уголовной ответственности за коррупцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Напомним, ранее Олжас Бектенов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о том, что с начала 2022 года в Казахстане зарегистрировали более 1 000 фактов коррупционных правонарушений. Более 600 человек привлекут к уголовной ответственности за коррупцию.

"Среди них - один вице-министр, двое судей, три генерала. В результате проводимой по поручению Главы государства по наведению порядка в стране и демонополизации экономики, в бюджет возвращено за последние два месяца свыше 220 миллиардов тенге ущерба. Также проводится работа по устранению предпосылок к совершению коррупционных правонарушений по превентивному блоку. Недавно сотрудники агентства завершили внешний анализ коррупционных рисков в комитете транспортного контроля. Даны соответствующие поручения по устранению предпосылок. Глава государства, внимательно выслушав мой доклад, дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию агентства", - рассказал глава агентства.



