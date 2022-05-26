Виртуальный тренажёр ЧС и аппарат по медосмотру без врача. Какие ноу-хау представили в Нур-Султане

Фото: Фото Артёма Чурсинова

В Нур-Султане в Международном выставочном центре EXPO проходит IX Казахстанская международная выставка "Энергетика и энергетическое машиностроение" Powerexpo Astana 2022, X Казахстанская международная конференция и выставка по охране труда и промышленной безопасности – KIOSH 2022 и XX Международная строительная и интерьерная выставка ASTANABUILD 2022, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты энергетической, строительной и других отраслей встретились на одной из самых крупных выставочных площадок страны с отечественными и международными производителями услуг и продукции, представителями отраслевых союзов и ассоциаций, а также с курирующими управлениями государственного аппарата.

Всего в выставках приняли участие около 70 компаний из Казахстана, Узбекистана, России, Беларуси, Италии и Германии. Мероприятия состоялись при поддержке министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, министерства труда и социальной защиты населения РК и акимата Нур-Султана.











Одной из первых технологий, которая привлекла наше внимание, стала так называемая автоматизированная система медицинских осмотров работников опасного производства.











Представитель компании Med365 Санат Есенбаев рассказал подробнее, как она устроена.

"Наша автоматизированная система включает в себя несколько позиций измерения – тонометрия, наркотест, реакция зрачка на световой раздражитель, температура тела, алкотест, артериальное давление. Кроме того, есть пункт по сбору и анализу жалоб. Пупиллометр – это наша отечественная разработка. Корпус тоже наш. Программное обеспечение и кабинет медработника также является нашей разработкой. Наш головной офис находится в Алматы, там же у нас и производство", - рассказал Санат.



Спикер объяснил, как именно используется этот аппарат.

"Работник какого-либо производства единожды регистрируется в нашей системе. Фотографируется, вносит все его данные – ИИН, фамилию и имя, контактный номер телефона, номер телефона близкого человека. После этого, придя на работу на смену, он уже сможет сразу садиться на аппарат, выбирать удобный для себя язык на дисплее. Потом он смотрит на камеру, и система определяет его имя и фамилию, таким образом он подтверждает свою личность. И начинается процесс прохождения медосмотра. Это делается в любой последовательности, как ему будет удобно. Всё это человек может делать самостоятельно, без посторонней помощи. Большой плюс то, что занимает это всё не больше минуты", - рассказал представитель компании.







По его словам, все данные, которые аппарат таким образом получает, приходят в кабинет медицинского работника, где он, увидев все показания, решает, дать допуск или нет. Если ответ положительный, то на экране соответственно высвечивается – "допуск разрешается".

"Этот аппарат может использоваться, к примеру, в автопарке, таксопарке, промышленности, недропользовании, авиационных службах, скорой помощи. По каждому работнику ведётся статистика в системе, история медосмотров, учёт рабочего времени", - отметил Санат.







Ещё одно ноу-хау представили предприниматели из Западного Казахстана. На их стенде был изображён парень в рабочей форме со шлемом на голове, в руках он держал некие приспособления, видимо для управления.







Представитель компании AGSA Бауыржан Сарыев пояснил, что этот шлем используется для виртуальной проработки навыков в чрезвычайной ситуации.

"Мы создали учебный центр по технике безопасности. В 2017 году мы внедрили систему виртуальной реальности как тренажёр для прохождения практических занятий. Например, это могут быть занятия по использованию огнетушителя, эвакуации из помещения с задымлением, безопасной работе на высоте или в замкнутом пространстве, оказанию первой медицинской помощи, электробезопасности. Это необходимо, так как мы все знаем, что теория плюс практика дают качественное обучение. Но порой практику проходят далеко не все – даже не во всех университетах или среднетехнических учебных заведениях, или же при повышении квалификации работников", - рассказал Бауыржан.







Он отметил, что на производственных объектах довольно сложно имитировать внештатную аварийную ситуацию.

"Для обучения вы не можете создать такую обстановку, а в виртуальном тренажёре вы можете это отработать в деталях. Мы моделируем опасную ситуацию, например, пожар, землетрясение, и с помощью нашего тренажёра можно отработать то, как необходимо себя вести в подобной ситуации. Человек не должен растеряться, он должен принять текущую ситуацию и произвести те действия, которые спасут его жизнь и жизни других", - сказал Бауыржан.



Куда же поставляют такие виртуальные тренажёры?

"Это всё индивидуально, потому что виды деятельности бывают самые разные. Это может быть пищевая, нефтяная, горная промышленность. Если не брать в расчёт крупнейшие международные компании, наш учебный центр первым в СНГ внедрил подобный виртуальный тренажёр для отработки навыков во время опасных ситуаций", - сказал предприниматель.



Бауыржан рассказал, что их компания из Актау и есть филиал в Атырау. Они планируют открыть представительства в столице и Алматы.



"Мы и приехали на выставку, чтобы показать нашу компанию, наши возможности, чтобы все понимали, как и в какие сферы сейчас развиваются технологии, к чему нужно готовиться. Виртуальная реальность будет проходить ряд эволюций, это происходит и сейчас, прогресс не стоит на месте, специалисты разрабатывают всё новые и новые модели для самых разных целей. Вы сейчас видели, как работает наш шлем. В будущем мы планируем разработать прототипы в виде очков, даже в виде линз. То есть идёт такая тенденция, чтобы делать их всё меньше, эффективнее и качественнее. И мы стремимся к этому", - сказал Бауыржан.







Помимо технологий на выставках также можно увидеть и различные продуктовые товары, причём и из-за рубежа. К примеру, мы обратили внимание на стенд белорусского завода, возле которого собрались люди и с интересом пробовали предложенную продукцию и задавали вопросы представителям завода.



Помощник генерального директора по производству Первого молочного завода города Минск Татьяна Матюшонок рассказала про то, какие именно продукты они производят и какие у них планы на казахстанском рынке.







"Наш молочный холдинг объединяет пять заводов. Центральный завод находится в Минске и четыре завода – в минском районе, включая Молодечно, Вилейка, Воложин и Нарочь. Холдинг может производить полную переработку молока – всё, что из молока можно сделать, мы выпускаем. В день мы принимаем 1 200 тонн молока и всё это перерабатываем и делаем цельномолочную продукцию, сырки, детское питание, масло", - сказала Татьяна.

Также минский завод делает сыры, начиная от рассольных, до мягких, твёрдых, полутвёрдых.



"Мы единственные в Беларуси делаем сыры из голубой плесени, и сейчас у нас запускается проект сыров с белой плесенью. Также мы представили здесь нашу новинку – глазированный сырок без добавления сахара. Он изготавливается с мальтитом, то есть с сахарозаменителем, в самом твороге и в глазури. Это для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни. Так что мы, думаю, можем удовлетворить любого покупателя. Здесь на выставке мы тоже спрашиваем, может что-то ещё покупатель хочет, чтобы учитывать их пожелания", - сказала представительница молочного завода.







Татьяна отметила, что завод уже производит поставки в Казахстан, но хочет их расширить.

"Мы увидели, что возможности огромны, что людям здесь наша продукция нравится. Но нам важно научить людей различать молочную продукцию, чтобы они не думали, что вся молочка из Беларуси одна и та же. У нас в стране каждый завод имеет свою изюминку, и мы хотим, чтобы покупатели стали различать, где чья продукция производится", - заключила участница выставки.



Выставки продлятся до 27 мая включительно.

































































Фотографии Артёма Чурсинова

