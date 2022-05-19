Видеокамеры хотят установить на пляжах в ЗКО

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В области определены 69 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город"

"Разработан и находится на согласовании план рейдов и патрулирований в местах массового отдыха на водоёмах. Будут задействованы более 400 человек личного состава ДЧС, ДП и инспекции транспортного контроля, также планируется привлечь более 250 волонтёров. На опасных и не оборудованных для отдыха и купания участках установлены 303 запрещающих знака и 77 информационных стендов", — рассказал заместителя начальника ДЧС Западного Казахстана Рашид Билялов.

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отметил, что необходимо проработать с владельцами частных пляжей вопрос об установке камер видеонаблюдения.В регионе постановлениями районных акиматов закреплены 19 пляжей, два из которых коммунальных. Восемь располагаются в Уральске, ещё восемь в районе Байтерек и по одному в Теректинском, Таскалинском и Бурлинском районах.К счастью, с начала года в регионе случаев гибели людей на водоёмах не зафиксировано. Однако в прошлый купальный сезон в воде погиб 31 человек, 10 из которых — дети.Глава региона поручил спасателям и полицейским регулярно проводить рейды, а акимам Шынгырлауского, Жанибекского, Таскалинского и района Байтерек — максимально оборудовать пляжи, которые есть в этих районах. Вместе с тем он отметил, что городские пляжи передали предпринимателям, а они, в свою очередь, должны исполнять свои обязательства по содержанию и обеспечению порядка в местах отдыха горожан.