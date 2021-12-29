Встречи ЧСИ и должников могут начать фиксировать на видео в РК

Фото: inform.kz.

Об этом сообщили министр Бекетаев.

Видеофиксация при взаимодействии частных судебных исполнителей и должников может стать обязательной в Казахстане. Об этом сообщил в ходе брифинга в СЦК министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает BaigeNews.kz.



"По профессиональным сообществам, моя личная позиция, что необходимо двигаться в сторону развития саморегулирования. И палата частных судоисполнителей в этом плане, наверное, более лучший пример, чем республиканская коллегия адвокатов. Почему? Потому что у них прозрачный бюджет, они ежемесячно публикуют отчет о своей финансово-хозяйственной деятельности на своем сайте, который достаточно развит", - сказал министр.

По его словам, у частных судебных исполнителей страны есть своя развитая информационная система, которая также финансируется за счет палаты.



"Я уже говорил, что эта госссистема полностью под собственностью и контролем Минюста. Но управляется палатой. В рамках этой системы предполагается, например, видеофиксация взаимодействия судоисполнителей и должников. Если все это будет фиксироваться на видео, то впоследствии не будет проблем с проверкой действий судебных исполнителей. Может быть, какие-то проблемы и будут, но основные моменты будут более прозрачными. Любые другие действия также необходимо оцифровывать. Я вижу развитие этой профессиональной деятельности через два направления - цифровизация и развитие саморегулирования", - продолжил глава Минюста.

Бекетаев уточнил, что если будет видеофиксация, то "значит, без видеофиксации действия судебных исполнителей априори уже неправомерны".

"Такое условие мы будем ставить, когда функционал будет разработан. Соответственно, если видео будет, то уже дисциплинарная комиссия не сможет в ту или иную сторону как-то помогать оставаться судоисполнителю с лицензией. Тот, кто нарушает, очень быстро лишится лицензии и его просто не будет в этой сфере", - сказал он.

Добавим, в ходе брифинга Марат Бекетаев прокомментировал работу по созданию Социального кодекса в Казахстане.



