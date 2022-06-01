Видео с коровой, поющей о подорожании муки и сахара, обсуждают в Сети

Видео казахстанки Жанат Акимжанкызы с поющей коровой набирает популярность в Казнете, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах женщина поёт о том, как подорожали продукты отечественного производства, в том числе мука и сахар. Рядом с сельчанкой стоит корова Морька, которая охотно аккомпанировала Жанат.
За прошедшие сутки видео с дуэтом женщины и коровы набрал более трёх тысяч лайков и почти 450 комментариев в Instagram.
У Жанат Акимжанкызы почти 26 тысяч подписчиков: она ежедневно рассказывает о жизни в ауле и снимает забавные ролики вместе с домашними животными.
В последние дни в стране наблюдается ажиотаж с сахаром. В Уральске жители устроили давку, желая купить домой сладкий продукт. О ситуации в столице читайте здесь.
Ранее министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов объяснил
дефицит сахара в Казахстане и заявил, что нехватка связана с запретом экспорта со стороны России .