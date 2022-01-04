Видео, на котором якобы Кайрата Нуртаса не пускают на трассу в Актау, разлетелось в Сети

Фото: коллаж BaigeNews.kz

На своей странице в Instagram блогер Дархан Шарип разместил видео и сопроводил его комментарием.

Видео предположительно с известным казахстанским певцом Кайратом Нуртасом активно распространяется в Интернете. Как передает BaigeNews.kz, на кадрах видеозаписи видно, как машину, в которой вроде как находится известный казахстанский артист не пропускают на трассу, слышны крики: "Кайрат Нуртас, Кайрат Нуртас.

На своей странице в Instagram блогер Дархан Шарип разместил видео и сопроводил его комментарием.

"Кайрат Нуртаса развернули на трассе жігіттер. Видимо митингующим не понравились его концерты на провластных мероприятиях. Автор ролика говорит в видео, чтобы певец вышел из авто и был ближе к народу", — сказал он.

Добавим, ранее Rixos Water World Aktau на своей странице в Instagram разместил видео с выступления артиста в гостинице.

Редакция BaigeNews.kz обратилась за комментарием к концертному директору артиста. Ответа пока нет.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

3 января распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. Также сегодня стало известно о том, что собственники АЗС Мангистауской области приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.