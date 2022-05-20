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Ветераны Казахстана поддержали проведение общереспубликанского референдума | BaigeNews.kz 20 мая, 18:47
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Фото: РОО "Организация ветеранов"

Ветераны Казахстана поддержали проведение общереспубликанского референдума

Организация ветеранов поддержала проведение республиканского референдума по внесению поправок в Конституцию Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В столице прошёл внеочередной съезд республиканского общественного объединения "Организация ветеранов". В нём приняли участие делегаты из всех регионов страны, в том числе и в онлайн-режиме.

Бактыкожа Измухамбетов рассказал, что 19 мая его принял президент Казахстана. Во время встречи он сообщил главе государства о деятельности организации и рассказал о двух важных направлениях в работе. Это разъяснение смысла поправок в Конституцию и обеспечение активного участия в предстоящем референдуме.

В настоящее время с участием ветеранов создан республиканский штаб в поддержку референдума. Члены штаба выражают свою поддержку инициативам президента. Кроме того, при Центральном совете работают штабы общественной поддержки референдума.

Они открыты по инициативе руководителей филиалов организации во всех регионах Казахстана. В состав штабов включены известные общественные и государственные деятели, ветераны. Они разъясняют жителям основные моменты предлагаемых конституционных реформ. Такая работа ведётся во всех регионах Казахстана. Сейчас разработаны инструкция и план мероприятий для организации работы штаба.

На съезде Бактыкожа Измухамбетов призвал проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор, придя на референдум 5 июня. Принявшие участие в съезде ветераны выступили с обращением. Они заявили, что каждый казахстанец имеет право высказать свое мнение по поводу внесения поправок в Конституцию и призвали жителей страны поддержать референдум.
#референдум #ветеран #Конституция
20 мая, 18:47
2593
Журналист

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