Веселые горки, конные прогулки и ледовые городки: зимние развлечения для астанчан

Фото: Бауыржана Жуасбаева

В преддверии новогодних праздников казахстанцы отдохнут порядка четырех дней. При пятидневной рабочей неделе - 1, 2, 3 и 4 января. При шестидневной рабочей неделе - 1, 2, 3 января 2022 года. В эти праздничные дни принято весело проводить время: ходить друг к другу в гости, встречаться с друзьями, посещать интересные места. В этом материале корреспондент BaigeNews.kz подобрала зимние развлечения как для семьи, так и компании друзей. Подробнее - в фоторепортаже.

Веселые горки, ледовые городки и открытые катки

В Нур-Султане уже открыли ледовые городки, катки, крутые горки и зимние замки. Одна из крутых горок расположена в Президентском парке на левом берегу столицы. Но чтобы с нее скатиться, необходимо иметь тюбинг либо специальную доску. Также можно взять в аренду тюбинг на час за 500 тенге.









Неподалеку от горки расположен открытый каток. Здесь можно взять в аренду коньки на час - 1 000 тенге, санки - 1 000 тенге и плед - 200 тенге.





На территории парка расположена специальная дорожка для катания на лыжах. Экипировку можно приобрести в парке либо принести с собой.





Окунуться в волшебную атмосферу зимней сказки поможет замок, расположенный в Триатлон-парке.











Здесь есть все зимние развлечения - катание на горках, снегоходах, лыжах и коньках.







Аренда коньков и тюбинга составляет 1 000 тенге. Прокататься на снегоходе обойдется в 1 500 тенге за человека.





Лицезреть главную елку страны и заодно прокатиться с крутой горки можно на территории ЭКСПО и возле ТРЦ "Керуен". Прокат тюбинга в обоих местах составляет - 500 тенге (30 минут), 1000 тенге (1 час).









Кроме того, на территории ЭКСПО возвели красивый открытый каток. Помимо аренды коньков за 500 тенге, можно нанять инструктора и приобрести абонемент на посещение катка.

Стоимость индивидуального обучения за 30 минут - 3 000 тенге, 60 минут - 4 500 тенге. Абонемент 5+1, 30 минут - 15 000 тенге, 55 минут - 22 500 тенге.

Самую высокую ледяную горку высотой 11 метров и длиной спуска более 100 метров установили в Ботаническом саду. Горка рассчитана для взрослых и детей от трех лет. Тюбинговая горка откроется для посетителей 30 декабря и будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00 по будням и с 11:00 до 22:00 по выходным.







Стоимость билетов: детский - 1 000 тенге, студенческий - 1 200 тенге и взрослый - 1 500 тенге. Сеанс начинается каждый час. Длительность одного сеанса - 50 минут, 10 минут - технический перерыв. В стоимость билетов сразу входит аренда тюбинга.







При этом организаторы отметили, что каждую среду для детей из опекаемых и многодетных семей катания проводятся бесплатно. При этом необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего отношение граждан к вышеперечисленным категориям льгот.На территории центра семейного отдыха Ailand открыли зимний парк развлечений "Русские горки". Здесь есть три вида горок разной высоты: шесть, девять и 13 метров.

Стоимость использования горки вместе с тюбингом на 1 час - 1 000 тенге, 30 минут - 700 тенге. При этом администрация отметила, что в целях безопасности посетители не могут использовать личные ледянки, санки и картонки. Но если у вас есть свой тюбинг, то за горку нужно заплатить 500 тенге за час.







Также можно арендовать снегоход на три круга за 15 000 тенге. Либо прокататься на зимнем аттракционе "Бублик кросс" за 500 тенге.





Возле ТРЦ "Хан-Шатыр" построили горку и открытый каток. Прокат тюбинга и коньков на 30 минут - 500 тенге, 1 час - 1 000 тенге.



Сказочный открытый каток и горку также возвели в парке "Жеруйык". Стоимость пользования горкой и катком составляет 500 тенге. Эту сумму вам придется заплатить несмотря на то, что вы придете со своими тюбингом или коньками. При этом прокат коньков стоит 1 000 тенге, а тюбинга - 500 тенге.







Порадовать себя и своего ребенка можно и на старой площади возле столичного акимата. Здесь установлены высокие горки, зимние елки и ледяные фигуры.

Сани, запряженные собаками, снегоходы и конные прогулки

Также рядом со старой площадью расположена аллея Demalys Promenade. Здесь установили зимний лабиринт, новогодние качели и мини-боксы для того, чтобы сделать креативные зимние фотографии.Прогуливаясь по аллее, можно пройти на набережную реки Есиль. Здесь можно скатиться с ледяной горки и прямиком попасть в мини-городок эскимосов. Его построили на застывшим льду на реке Есиль, где можно почувствовать настоящую атмосферу зимы. Все развлечения для посетителей бесплатные.Кроме того, волшебный зимний городок также есть в "Коктал парк". Это две высокие горки и открытый каток для коньков и хоккея. В аренду можно взять как тюбинги, так и коньки, клюшку с шайбой. Стоимость проката коньков на 1 час - 500 тенге, малого тюбинга 30 минут - 500 тенге, большого тюбинга - 1 000 тенге.Отметим, что согреться в зимние холода посетителям помогут маленькие киоски, расположенные во всех парках, где есть горки и коньки. Здесь можно купить горячий чай и кофе.

Если вы устали от городской суеты и хотите насладиться свежим морозным воздухом, а также прогуляться по зимнему лесу, то следующие варианты отдыха для вас. Вблизи столицы есть несколько зон отдыха, где есть весь спектр активных зимних развлечений.

В зоне отдыха, расположенной в поселке Малотимофеевка, можно ощутить настоящий экстрим. Для этого необходимо спуститься с высокой горы на лыжах или сноуборде. Во время катаний посетителей сопровождают инструкторы.









Дети также смогут спуститься с горки на сноутюбингах. Прокат сноутюбинга с подъемником стоит 4 000 тенге.









Кроме того, можно взять напрокат снегоход на 15 минут за 15 000 тенге. Либо арендовать сани, запряженные лошадьми - 4 000 тенге, запряженные хаски - 4 000 тенге.









Для любителей катания на коньках есть открытый каток. Прокат коньков и вход - 1 000 тенге.





Кроме того, специально для детей открыта зооферма. Здесь они могут познакомиться с разными животными и даже погладить их.









Согреться вместе с детьми и приготовить шашлыки можно в гриль-беседках.





В то время как в другой зоне отдыха, расположенной в селе Жибек жолы, можно сыграть в стрейкбол вместе с дружной компанией либо заняться стендовой стрельбой и пострелять из лука.









Из зимних развлечений - можно покататься на горке и на собачьей упряжке либо на снегоходе, а также покормить белых зайцев.













Помимо свежего воздуха и природы, расслабиться поможет баня на дровах с прорубью. В будние дни стоимость составляет 10 000 тенге за час, в выходные - 12 000 тенге. Общее количество людей - до шести персон.









В другой зоне отдыха тоже есть катание на санях, запряженных лайками, и на банане. При этом можно покататься на горке и на конях .







