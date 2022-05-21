Вернуть излишне оплаченную после 14 мая сумму за утильсбор обещают в Казахстане

Произвести перерасчёт и вернуть излишне оплаченную после 14 мая 2022 года сумму за утилизационный сбор обещают в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось
, что с 14 мая вступили в силу новые коэффициенты утилизационного платежа. Ставки утильсбора в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники снизили в два раза.
"В случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года АО "Жасыл даму" будет сделан перерасчёт и осуществлён возврат излишне уплаченной суммы, согласно действующему законодательству РК. Просим не поддаваться на провокации со стороны и слухи, не реагировать на сомнительные рассылки, ориентироваться на информацию официальных источников", - отметили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.